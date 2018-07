eMAG – Lichidare de stoc pentru mobilier si articole de casa – 5 oferte excelente

eMAG incheie astazi promotia uriasa de lichidare de stocuri. Ofertele pentru articole pentru casa si mobilier sunt foarte bune.

eMAG – Lista tuturor articolelor aflate la reducere de pret care au reduceri la promotia de lichidare de stoc poate fi consultata accesand URMATORUL LINK.

eMAG are o promotie de lichidare de stocuri foarte buna, ce atinge o multime de produse din categorii diferite. Noi am selectat 5 oferte excelente de mobilier si articole pentru casa ce au discounturi impresionante ce ajung chiar si la 50%.

eMAG – Lenjerie de pat Kring

Prima oferta din promotia eMAG pe care v-o recomandam este pentru o lenjerie de pat fabricata de Kring. Lenjeria aleasa de noi este de doua persoane, cu design reversibil, este fabricata din bumbac 100% de cea mai buna calitate si e in doua culori: verde si portocaliu. Desigur, gasiti o multime de alte modele asemenea acestei lenjerii de pat, iar pretul are reducere de 53% la eMAG si poate fi accesat la URMATORUL LINK.

Saltea superortopedica Lavanda Therapia Medical Bio Memory la eMAG

Continuam cu o oferta ceva mai specifica, o saltea super ortopedica. Modelul este Lavanda Therapia Medical Bio Memory 14+2 Previ si are dimensiunile de 160x200cm. Oferta de la eMAG include un discount fara precedent de 65% si poate fi consultata accesand URMATORUL LINK.

eMAG – Canapea Kring Isabel

Canapeaua din imagine este superba, se potriveste in orice sufragerie, da un ton vesel si optimist intregii incaperi, plus ca pretul ei la eMAG include un discount de 43%. Oferta e valabila doar cateva ore in cadrul promotiei de lichidari de stocuri intitulata Stock Busters. Canapeaua de la Kring este un model care se numeste Isabel, de culoare galbena, are garantie inclusa de 24 de luni si dimensiunile 143x90x71cm. Oferta completa poate fi gasita AICI.

Scaun de birou Kring Macao – eMAG

Continuam cu prezentarea unui scaun de birou de la Kring, modelul Macao, ce este fabricat din piele ecologica foarte rezistenta si prietenoasa cu mediul si cu un aspect care cu greu poate fi deosebit de pielea naturala. Culoarea scaunul este negru si pretul de la eMAG include un discount de lichidare de stocuri de 56%. Gasiti oferta AICI.

Serviciu de masa Luminarc Feston

Ultima oferta cu care incheiem recomandarile nostre din cadrul promotiei eMAG Stock Busters este pentru un serviciu de masa. Acest model de seriviciu de masa include 19 piese de culoare alba, modelul se numeste Luminarc Feston, are o reducere de pret de 40% si toate detaliile despre aceasta oferta le gasiti AICI.