eMAG: Horoscopul Black Friday – Ce sa iti cumperi in functie de zodie

eMAG are astazi promotia de Black Friday, iar astrele s-au aliniat pentru toti clientii: fiecare isi permite sa-si cumpere ceva dragut pentru ca preturile sunt destul de mici.

eMAG are oferte foarte bune de Black Friday si le gasesti pe toate accesand URMATORUL LINK.

Ne-am gandit sa venim in ajutorul celor nehotarati astazi si sa le facem cateva sugestii despre ce ar putea sa isi cumpere de Black Friday de la eMAG. Nu de alta, dar traditia spune ca fiecare trebuie sa-si cumpere ceva de Black Friday ca altfel ii va merge rau pana la anul pe vremea asta.

eMAG Black Friday – Berbec

Incepem cu primul semn zodiacal, un semn sub care se spune ca stau persoanele incapatanate dar si razboinice. Berbecii sunt plini de energie, indrazneti si forteaza in permanenta limitele cautand sa obtina castiguri imediate din orice.

Pentru cei din zodia Berbec recomandam cumpararea unui telefon mobil de ultima generatie. Cum Samsung Galaxy S8 s-a terminat deja, la fel si iPhone X, recomandam cu caldura un telefon mobil Samsung Galaxy S9 dUAL sIM DE 64gb. Oferta completa o gasiti AICI.

eMAG Black Friday – Taur

Daca esti sub sodia taurului, esti guvernat de planeta venus. Taurul se defineste prin munca sustinuta si dragoste pentru familie. Esti preocupat de bunurile materiale si este bun afacerist, asa ca iti recomandam achizitionarea unui laptop. Ca sa nici nu cheltuiesti prea mult, iti recomandam un Kiano Slim Note de 14.2 inch cu hdd, procesor Intel Celeron de 2.4 Ghz, 4gb spatiu de stocare si un 32GB EMMC+ 500GB. Toate detaliile oferte sunt AICI.

eMAG Black Friday – Gemeni

Gemenii se spune ca abandoneaza sarcinile pe parcurs si dau impresia de neseriozitate. Cei nascuti sub aceasta zodie sunt buni comunicatori si multi dintre ei se afirma in domenii ce tin de finante pentru ca au simtul banului. Le recomandam o tableta de la Huawei, foarte ieftina si avantajoasa pe care pot lucra in voie si pot evolua in plan profesional. Tableta are un procesor Quad Core de 1.3 si un pret excelent pe care il gasiti AICI.

eMAG Black Friday – Raci

Cei din zodia rac sunt sensibili dar cu dispozitii schimbatoare. Sentimentele sunt pe primul plan pentru ei si dau dovada de tenaticate, urmarind mereu un scop anume. Racul este de neoprit, conservator si traditionalist. Celor din zodia rac le recomandam o apa de toaleta hugo boss ce beneficiaza de o reducere de 20%. Vedeti despre ce este vorba AICI.

eMAG Black Friday – Leu

Nativul din leu este mandru si ambitios, e lider innascut, cu putenica stapanire de sine si curaj nemasurat. Un leu cauta intotdeauna admiratie si atentie din partea celorlalti. Nu suporta criticile si ajunge sa aiba functii de conducere, implicit si finante destule. Tocmai de asta le recomandam leilor sa se respecte si sa-si cumpere o masina. Recomandarea noastra o gasiti AICI.

eMAG Black Friday – Fecioara

Fecioarele sunt persoane analitice si rezervate care nu pun insa pret pe sentimente ci mai mult pe ratiune, asa ca nu ne asteptam sa cumpere ceva foarte scump sau extravagant. Nimic din viata unei fecioare nu e la intamplare, in special atunci cand vine vorba de investitii. Pentru o mai mare relaxare, le recomandam fecioarelor sa apeleze cu incredere LA ACEASTA OFERTA.

eMAG Black Friday – Balanta

Balanta e justitiarul zodiacului pentru ca vrea sa caute mereu armonia si corectitudinea precum si viata sociala cat mai activa. In plus, balanta mai este si foarte generoasa, asa ca-i recomandam sa-si ia partenerul sau partenera de viata si sa investeasca intr-un concediu pe care-l poate lua de AICI.

eMAG Black Friday – Scorpion

Scorpionul e plin de orgoliu dar si de onestitate si are o putere de munca fantastica. Are multa energie si e dominat de dorinta de reusita. Scorpionul e genul de persoana care iarta greselile celor din jur dar cauta metode de razbunare. Ii recomandam cateva unelte cu care sa se razbune mai bine pe care poate sa le gaseasca AICI.

eMAG Black Friday – Sagetator

Sagetatorii sunt caracterizati de contradictii, sunt schimbatori insa foarte generosi. Tot la aspecte negative se adauga insa si faptul ca uneori pot fi duplicitari. Noi le recomandam o scurta relaxarela un concert. Oferta noastra o gasiti AICI.

eMAG Black Friday – Capricorn

Capricornul este foarte prudent si are spirit practic. Nu poarta ranchiuna si se dedica mult caminului. Duce la capat planurile si isi asuma raspunderea ori de cate ori este nevoie. Noi ii recomandam sa se apuce de un proiect nou in casa, o redecorare si ii oferim cateva unelte ieftine care se gasesc AICI.

eMAG Black Friday Varsator

Nativii din Varsator sunt foarte preocupati de comunicare si pretuiesc solidaritatea. Sunt oricand dispusi sa renunte la posesiuni in favoarea altora, asa ca noi recomandam sa doneze telefonul mobil pe care il au acum si sa-si cumpere unul nou. Mai precist, ACEST TELEFON MOBIL.

eMAG Black Friday – Pesti

Si nu in ultimul rand, pentru pesti e mai greu de gasit o recomandare pentru ca sunt persoane visatoare, timide si retrase, tocmai de asta ne-am gandit sa isi faca o achizite care sa-i trimita intr-o lume a visarii, urmarind cele mai bune filme. Oferta o gasiti AICI.