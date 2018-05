eMAG Flash Deals – Nu lasa sa iti scape printre degete ofertele astea mai rapide ca Speedy Gonzales

eMAG Flash Deals este o promotie fulger a celui mai mare retailer online din Romania. Ofertele tin doar cateva ore si se epuizeaza repede.

eMAG Flash Deals – Toate preturile la reducere pot fi consultate ACCESAND URMATORUL LINK.

eMAG Flash Deals este promotia rapida de la eMAG care loveste atunci cand te astepti mai putin cu preturi foarte mici pentru produse interesante. Am aruncat o privire peste promotia de astazi dimineata de pe site-ul retailerului si am ochit si noi 5 preturi minunate pe care le impartasim cu tine.

eMAG Flash Deals – Telefon mobil ZTE Axon 7

Poate nu e un telefon mobil chiar foarte cunoscut, insa calitatile sale il recomanda, iar acum in cadrul eMAG Flash Deals il recomanda si pretul foarte bun de care beneficiaza. Telefonul are reducere de 31%, e dotat cu functie Dual Sim pentru a administra cu succes doua cartele cu numere deodata, are memorie de 64GB si functie 4G. Oferta completa poate fi gasita AICI.

eMAG Flash Deals – Bicicleta fitness pliabila

Daca sunteti o persoana ocupata, mereu pe fuga si nu mai aveti timp sa faceti sport in aer liber sau la sala, ideala este o bicicleta fitness pliabila care ocupa putin spatiu in locuinta, puteti exersa in fata televizorului si are si un pret redus la jumatate. eMAG comercializeaza bicicleta de la Kondition X cu un pret rar intalnit pe piata pe care il puteti vedea si voi AICI.

eMAG Flash Deals – Saltea Cool Bamboo Memory

O alta oferta cu reducere de 55% este acest model Bio antialergenic Green Future Cool Bamboo Memory. Salteaua este anatomica, ortopedica si are dimensiunea de 140x200cm. Mai multe informatii despre calitatea sa si oferta extraordinara de la eMAG gasiti AICI.

eMAG Flash Deals – Laptop Gaming Lenovo Legion Y520

Oferta buna de tot pentru un laptop de gaming, pentru cei pasionati de jocurile pe calculator care necesita o configuratie destul de puternica. Laptopul de la Lenovo e special construit pentru asa ceva si acum are si un pret avantajos care isi merita investitia din plin. Ca si configuratie, acest laptop are procesor Intel Core i5 ce are frecventa de pana la 3.5 Ghz pe o arhitectura Kaby Lake. Ecranul e unul standard, generos, de 15.6 inch ce reda imagini la rezlutie Full HD si e de tip IPS. In plus, memoria laptopului e de 8GB si spatiu de stocare uimitor de generos de 1TB si 256GB SSD. Placa video nu putea sa fie nici ea una mai prejos, e un model nVidia GeForce GTX de 4Gb. Mai multe informatii si pretul le gasiti AICI.

eMAG Flash Deals – Aparat foto Mirrorless Sony Alpha

Reducerea cea mai consistenta pe care am intalnit-o si care ofera un raport calitate/pret imbatabil este cea pentru aparatul foto Mirrorless Sony Alpha. Acest aparat foto are senzor de imagine de 24.3 mp, e de culoare negru si vine la pachet cu obiectivul Sony SELP 1650 16-50mm. Pretul la eMAG pentru acest aparat e redus timp de cateva ore cu 41% si il gasiti AICI.