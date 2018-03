eMAG. Familie numeroasă? Mari reduceri la mașini de spălat de 7kg sau peste

Oferta completă a celor de la eMAG, unde puteți găsi toate brandurile, poate fi consultată AICI:



Electro Super Sale la eMAG zilele acestea! Ce aduce noua campanie a marelui retailer? ,,Bunătăți’’cu reduceri substanțiale de până la 45%. O ofertă completă cu electrocasnicele mult dorite pentru casa dumneavoastră veți găsi doar pe site-ul online.

Noi ne-am convins cu următoarele oferte pentru mașinile de spălat cu o capacitate de 7 kilograme sau peste

Arctic AFD7001A+++

Desigur, acest model de mașină de spălat de la Arctic poate spăla 7 kilograme de rufe și le poate stoarce cu până la 1000 de rotații pe minut. Consumul electric este mic, fiind clasa energetica A+++ și are un discount de 29%. Oferta detaliată poate fi consultată AICI.



Whirlpool FDLR 70220 S

Whirlpool a creat al 6-lea simț cu care a fost dotat și acest model cu o capacitate de 7 kilograme. Vine cu un display încorporat foarte smart, o clasă energetică A+++ și este argintie. Detalii AICI.



Samsung WW70J5345FW/LE

Cu ajutorul sistemului patentat Samsung, EcoBubble, nu veți mai avea probleme să scoateți rufele murdare. Și funcționează și la temperature scăzute. Are 1200 de rotații pe minut și consumă puțin current. Pentru restul caracteristicilor puteți consulta oferta eMAG AICI.



Slim Beko WRE7512XWW

Mașina slim de la Beko poate fi usă oriunde pentru că va ocupa cel mai mic spațiu. Zilele acestea beneficiază și de o reducere de 33 %. Vă puteți convinge AICI.





LG F2J5QN4W

Comparând ofertele de pe site-ul eMAG am ajuns și la modelul LG F2J5QN4W, un model cu tehnologie modernă, o cuvă spațioasă ce suportă 7 kilograme de rufe, 1.200 de rotații pe minut și clasă A+++ pentru economii. Pe site veți găsi și 3 produse resigilate cu preț mai mic AICI.



Bosch WAN24160BY

Varianta de 7 kilograme are o reducere substanțială de 23%. Detalii despre produs puteți găsi AICI.



Heinner HWM–8014A+++

Cei de la Heinner au construit o mașină de spălat încăpătoare cu o cuvă ce poate îngloba 8 kilograme. Are 1400 de rotații pe minut, dotată cu un motor puternic și, culmea, consumă foarte puțin current. Pentru prețul redus cu 24% puteți accesa site-ul eMAG AICI.



Slim Hotpoint RSPD 824 JX EU

Ne plac electrocasnicele slim. Ocupă spațiu puțin, dar sunt la fel de încăpătoare. De exemplu acest model Hotpoint are o capacitate de 8 kilograme, 1200 de rotații pe minut și este clasa energetică A+++. Oferta celor de la eMAG poate fi văzută AICI.





Gorenje W8544N/I

Ne-am oprit atenția și la marca Gorenje, de 8 kilograme, care poate stoarce rufele dumneavoastră cu pțnă la 1.400 de rotații pe minut. De zilele Electro Super Sale o găsiti pe site la un preț de neegalat AICI.



LG F4JY2S

,Am găsit modelul perfect de mașină de spălat pentru familiile numeroase. LG Direct Drive este un adevărat spa al rufelor, cu o capacitate de 9 kilograme, este high tech cu WI FI integrat. Desigur, consumă și patina electricitate, fiind clasa A+++. Acum are o reducere de 24% și o puteți comanda AICI.





