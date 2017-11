eMAG, detalii despre Black Friday 2017 – Primele preturi concrete au fost anuntate deja

eMAG are de Black Friday 2017 surprize mari pentru cei pasionati de cumparaturi. Si pana la urma, cine nu e pasionat de cumparaturi? Mai ales cand sunt anuntate discounturi miraculoase.

eMAG – Oferta de Black Friday 2017 va putea fi consultata complet accesand URMATORUL LINK.





eMAG a pregatit de Black Friday 2017 o serie de surprize pe care a inceput deja, incet, incet, sa le anunte. In prima faza, este vorba despre 10 oferte pe care le detaliem si explicam mai jos.

Chiar daca nu pare mult, informatiile pe care le-au furnizat cei de la eMAG chiar inainte sa inceapa Black Friday 2017 pot sa ne dea un indiciu important despre cat de mari vor fi reducerile.

Pe langa ofertele deja anuntate, stim ca vor putea fi achizitionate produse si in rate fara dobanda cu ajutorul diferitelor carduri cu care eMAG are colaborare.

eMAG Black Friday 2017 – Telefon mobil Samsung Galaxy S7

De-a lungul timpului am prezentat de nenumarate ori oferte speciale pentru Samsung Galaxy S7, dar si pentru celelalte telefoane mobile din gama Galaxy. Se pare ca de Black Friday 2017 avem parte de o surpriza care depaseste cu mult asteptarile si reducerile din promotiile precedente. Este vorba de un pret de doar 1.499 de lei pentru telefonul Samsung Galaxy S7 care este de foarte buna calitate si unul dintre cele mai vandute. Telefonul are memorie de 32GB, functie 4G si beneficiaza de o garantie inclusa de 24 de luni. Pretul sau este mult scazut, puteti vedea cat costa cu cateva ore inainte de Black Friday 2017 accesand URMATORUL LINK.

Black Friday – Combina frigorifica Arctic

O alta categorie ce a beneficiat de multe reduceri la eMAG de-a lungul ultimului an este cea a frigiderelor. De aceasta data vorbim despre un frigider romanesc, produs de catre cei de la Arctic, de cea mai buna calitate. Combina frigorifica Arctic are un volum de depozitare pentru alimente de 262l, inaltime de 170cm si e dotat cu doua usi. Consumul sau este unul scazut, avand clasa energetica A+. Frigiderul va costa doar 599 de lei, in conditiile in care pretul sau acum poate fi vazut accesand URMATORUL LINK.

eMAG Black Friday 2017 – Detergent Ariel Pods 3 in 1

Poate nu va ganditi chiar de Black Friday 2017 sa achizitionati detergent, insa va spunem noi sa va ganditi de doua ori inainte de a trece peste aceasta oferta. Pachetul promotional pentru detergent capsule Ariel Pods 2 in 1 contine 3x39 capsule la un pret de doar 89 de lei. Pretul detergentului inainte de reducere poate fi gasit LA URMATORUL LINK. Nu-i asa ca va da de gandit?

Black Friday – Consola Microsoft Xbox One Slim

Continuam sa ne uimim de ofertele foarte bune pe care le vedem in doar cele 10 anuntate inainte de eMAG. Pentru pasionatii de jocuri consola Microsoft Xbox One Slim cu spatiu de stocare de 500GB, modelul White, este o adevarata atractie daca le spunem ca pretul de Black Friday va fi de...599 de lei. Nu va impresioneaza? Aruncati o privire peste pretul dinainte de reduceri LA URMATOAREA ADRESA.

eMAG Black Friday 2017 – Acumulator extern

O alta surpriza foarte placuta este pretul excelent pentru acumulatorul extern A+ de 10.000Ah ce are conectivitate USB si MicroUSB. Acumulatorul are un grad extins de universalitate, creat special pentru a incarca orice telefon sau tableta. El are in componenta celule Li Ion si dimensiunile ii sunt mult reduse, oferind un plus de portabilitate. Pretul de Black Friday 2017 va fi de doar 39 de lei, in conditiile in care inainte de reducere AVETI PRETUL AICI.

Black Friday – Televizor LED Nei

Despre televizoare, cei de la eMAG nu au vrut sa dezvaluie prea multe dar ne-au dat o informatie importanta. Un televizor cu 81 de cm diagonala si rezolutie HD produs de NEI ajunge sa coste sub 400 de lei dupa ce se activeaza promotiile de Black Friday. Oferta depaseste cu mult o reducere de 50% - Va puteti convinge chiar voi vazand pretul inainte de reducere AICI.

eMAG Black Friday 2017 – Tigaie Wok

E timpul sa ne apucam de mancat sanatos. Daca pana acum gaseam diferite scuze, acum avem la pret de nimic o tigaie wok de la Tefal Only Cook de cea mai buna calitate in care se pot face legume sanatoase si gustoase. Tigaia este dotata cu thermo spot si are 28 cm. Este foarte usor de curatat si are invelis interior si exterior antiaderent. Pretul ei de Black Friday va fi de 49 de lei, iar inainte de marea reducere tigaia costa...VEZI PRETUL AICI.

Black Friday – Laptop Lenovo IdeaPad

Tehnologia e mereu scumpa, dar un asemenea laptop precum cel pe care urmeaza sa vi-l prezentam, nu o sa il gasiti niciodata mai ieftin. Laptopul e de cea mai buna calitate, de la Lenovo, un model din gama IdeaPad cu procesor Intel Celeron de pana la 2.48 Ghz. Display-ul este unul elegant si generos de 15.6 inch, 2 GB memorie si un spatiu de stocare de 500GB. Placa video e si ea una buna de la Intel HD Graphics 400. Acest laptop va costa de Black Friday doar 499 de lei la eMAG, iar inainte de promotie are pretul pe care il gasiti accesand URMATORUL LINK.

eMAG Black Friday 2017 – Aparat de gatit cu aburi Philips

Vorbeam si mai devreme despre gatitul sanatos si se pare ca de Black Friday 2017 toate ofertele ne indeamna spre un stil de viata cat mai bun. Aparatul de gatit cu aburi si blender de la Philips ne permite sa gatim alimentele in cel mai sanatos mod cu putinta si sa facem atat piureuri cat si diferite smoothiuri extrem de sanatoase si rapide. Aparatul e unul de cea mai inalta calitate si costa doar 349 de lei la oferta de Black Friday 2017 de la eMAG, iar inainte de reducere il gasiti la pretul AFISATI AICI.

Black Friday – Anvelopa de iarna

Dupa cum stiti, se anunta racirea accelerata a vremii si scaderea brusca a temperaturilor in toata tara asa ca este timpul sa punem anvelopele de iarna. In cele mai multe magazine preturile acestor anvelope a crescut pentru ca cei care le comercializeaza sa scoata un profit mai mare. De Black Friday 2017 insa avem mare noroc si la eMAG gasim anvelopa la doar 100 de lei. Toate detaliile si pretul dinainte de Black Friday pot fi gasite accesand URMATORUL LINK.