eMAG Cooking Days - Reduceri de pana la 45% pentru electrocasnice

eMAG Cooking Days este o promotie foarte importanta de la cel mai mare retailer online din Romania care vine cu discounturi de pana la 45%.

eMAG Cooking Days - lista completa cu electrocasnicele la reducere poate fi gasita AICI.

eMAG Cooking Days este o promotie ce tine timp de o saptamana la eMAG si reduce preturile cu pana la 45%. Printre produsele aflate la reducere se afla si frigiderele si combinele frigorifice. Noi am selectat 6 modele foarte avantajoase pe care le gasiti la promotie in acest moment.

eMAG Cooking Days - Combina frigorifica Star Light

Combina frigorifica Star Light are o reducere de 29% in acest moment de la eMAG si e dotata cu doua usi. Combina e foarte economicoasa din punct de vedere energetic, facand parte din clasa A++, are inaltime de 178cm si volumul celor doua compartimente de 265l. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG Cooking Days - Combina frigorifica Arctic

Aceasta combina frigorifica este produsa chiar in Romania, are dimensiuni reduse, ideal pentru o locuinta mica. Combina are inaltime de 152cm si volum de 229l pentru ambele compartimente. Frigiderul face parte din clasa energetica A+ si beneficiaza de un discount de 28% pe care il gasiti AICI.

eMAG - Cooking Days - Combina Beko

Combina frigorifica Beko are una dintre cele mai impresionante reduceri de la eMAG: 36%. Combina e dotata cu doua usi, display pe usa, volum de 209l si functie Neo Frost pentru a nu produce gheata. Combina face parte din clasa energetica A+ si are inaltime de 185cm, iar stratul sau exterior este din inox antiamprenta. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG - Frigider cu doua usi BEKO

Frigiderul cu doua usi de la Beko are reducere de 24% din pret, e dotat atat cu display pe usa cat si cu dozator de apa rece. Frigiderul are un volum foarte generos de 435l pentru depozitare, functie No Frost disponibila, face parte din clasa energetica A+ si are 193cm. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG - Side by Side Haier

Sunt la mare cautare frigiderele moderne de tip Side by side. Va prezentam si noi un model foarte accesibil si modern produs de Haier, are 518l volum, face parte din clasa energetica A+ si are culoarea argintie. Frigiderul are functia No Frost si inaltime de 180cm. Pretul cu reducere de 1.300 de lei poate fi gasit AICI.

eMAG - Side by Side Electrolux

Ultimul frigider de acest tip pe care vi-l recomandam in cadrul acestui articol are o reducere record de 1.600 de lei, e de tip Side by Side, volumul tuturor compartimentelor este de 527l, are inaltime de 177cm, face parte din clasa energetica A+ si are functia No Frost disponibila, iar iluminarea se face prin tehnologia LED. Exteriorul este acoperit cu un strat de inox antiamprenta foarte usor de intretinut si curatat. Pretul poate fi gasit AICI.