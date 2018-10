eMAG – Clasamentul celor mai tare promotii din aceasta saptamana. Lupta apriga intre preturile mici

eMAG incepe o noua saptamana in forta cu promotii tot mai bune, prevestind apropierea super promotiei de Black Friday. Nu a mai ramas prea mult timp.

eMAG are o multime de promotii care se desfasoara simultan. Puteti consulta ofertele accesand URMATORUL LINK.

In aceasta saptamana, cei de la eMAG au dat startul mai multor promotii avantajoase pentru tot felul de categorii de produse. Acest lucru se intampla imediat dupa ce saptamana trecuta eMAG a facut public anuntul privind data in care va avea loc promotia Black Friday in acest an. 16 noiembrie este data celor mai mari cumparaturi din acest an de la eMAG, insa vin promotii tot mai importante pana atunci pe site-ul lor.

Noi trecem in revista principalele promotii care se deruleaza in aceasta saptamana si va dam cateva detalii despre procentele de reduceri, dar si despre brandurile si produsele care se regasesc in stocuri.

eMAG – Resigilate

Resigilatele sunt mereu disponibile la eMAG. Ba chiar trebuie sa intrati din cand in cand pentru a le vana deoarece nu exista un stoc precis precum in cazul celorlalte produse ci e in functie de returnari. Astfel ca uneori puteti prinde un super telefon cu reducere mare care are doar ambalajul original desigilat.

Noi va recomandam in principal telefoanele mobile si laptopurile. Nu va faceti griji, puteti sa le returnati in termen de 30 de zile, desi legea obliga magazinul sa le primeasca inapoi doar dupa cel mult 10 zile. Mai mult, cei de la eMAG ofera acest retur gratuit, dar si o garantie de 24 de luni pentru cele mai multe dintre produse plus poze cu defectiunea pe site.

Resigilatele de la eMAG pot fi consultate in lista de AICI.

eMAG – Whirlpool

Nu exista om care sa nu fi auzit despre brandul Whirlpool. Sunt niste producatori atat de renumiti incat toata lumea stie ca fac cele mai bune electrocasnice. Chiar la nivel mondial au o cota de piata extrem de importanta, dominand concurenta.

Acum, cei de la eMAG vin cu o reducere de 40% pentru o multime de electrocasnice Whirlpool, ceea ce e destul de rar intalnit. Gasiti de la masini de spalat rufe la masini de spalat vase, aragazuri, frigidere, combine frigorifice, hote si multe altele. Lista cu toate preturile o gasiti accesand URMATORUL LINK.

eMAG – iPhone X R

O promotie mai speciala pentru fanii celor mai noi telefoane si produse marca Apple. S-a dat startul la precomanda pentru iPhone X R care nu mai are nevoie de nicio prezentare, este varful de gama si probabil cel mai puternic telefon mobil din lume.

Cu toate astea, dupa cum stiti preturile telefoanelor iPhone, cu atat mai mult pentru modelele cele mai noi, sunt destul de mari. Daca esti cu adevarat pasionat poate ca nu este o problema, insa daca vrei sa cumperi cu un buget mai redus un telefon de la Apple, avem o recomandare: acum, la lansarea noului iPhone X R, modelele vechi inregistreaza o scadere drastica de pret.

Consultati toate ofertele accesand URMATORUL LINK.

eMAG – Articole auto

Tot ce iti doresti pentru masina ta gasesti in ofertele de la eMAG. In aceasta perioada sunt la mare cautare cauciucurile de iarna pentru ca toata lumea se pregateste de racirea temperaturilor. Atentie, nu exista o data exacta la care sunteti obligati sa schimbati pneurile cu unele de aderenta de iarna, insa daca la prima ninsoare politia va prinde cu cele de vara puteti lua amenda.

Pe langa pneurile de iarna, in oferta eMAG mai gasiti o multime de preturi bune pentru orice accesoriu de masina pe care vi-l imaginati: de la gps, chiar si asigurari obligatorii, sisteme audio complete dar si multe altele.

Ofertele complete de accesorii auto pot fi consultate accesand URMATORUL LINK.

eMAG – Televizoarele Samsung

Daca mai devreme am vorbit despre electrocasnicele Whirlpool, urmeaza sa va recomandam televizoarele Samsung. Branduri puternice in ofertele de la eMAG si preturi incredibil de avantajoase.

Televizoarele Samsung prezinta imagini realiste pentru divertisment de calitate, gasiti toate tehnologiile dorite, conectivitate wifi, acces la toate functiile smart, diagonale imense si aplicatii ale platformelor video precum Netflix, Youtube, HBO GO, facebook, vimeo si altele.

Preturile acestor televizoare de la Samsung incep de la doar 599 de lei, iar ofertele complete pot fi consultate accesand URMATOAREA ADRESA WEB.

eMAG – Buy Back

Nu in ultimul rand, va prezentam o oferta extrem de interesanta de la eMAG care se desfasoara pe termen limitat. E vorba despre o campanie de tip Buy Back. Mai exact, ce inseamna acest lucru: Cei de la eMAG va ofera vouchere de 150 de lei in cazul in care renuntati la un produs vechi. Cu acest voucher puteti efectua o noua comanda pe eMAG pentru a va cumpara electrocasnicele dorite.

Pentru campanie sunt acceptate produse precum combine frigorifice, frigidere, frigidere de tip side by side, lazi frigorifice, congelatoare, aparate frigorifice incorporabile, masini de spalat rufe, uscatoare de rufe, masini de spalat vase standard dar si incorporabile.

Toate detaliile promotiei pot fi gasite AICI.