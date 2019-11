eMAG Black Friday 2019 – Motivul pentru care se tine pe 15 noiembrie

eMAG Black Friday se va tine in acest an in data de 15 noiembrie, insa interesant este ca data nu a fost aleasa intamplator.

eMAG a anuntat informatii noi despre Black Friday din acest an. Puteti vedea ghidul lor ACCESAND URMATORUL LINK.

Foarte interesant este faptul ca evenimentul de shopping din acest an a fost pus pe 15 noiembrie dintr-un anumit motiv.

eMAG pune de cele mai multe ori evenimentul de Black Friday cu o saptamana inainte de adevaratul Black Friday din USA. Black Friday in America se desfasoara de cele mai multe ori in ultima vineri din luna noiembrie, exact inainte de vacanta de Ziua Recunostintei.

eMAG organizeaza in Romania evenimentul de Black Friday de cele mai multe ori cu doar o saptamana inainte, deci in penultima vineri din luna noiembrie.

Acest an este insa atipic pentru ca in noiembrie au loc alegerile pentru presedintele Romaniei chiar in luna noiembrie.

Astfel, Black Friday la eMAG s-ar fi desfasurat cel mai probabil in data de 22 noiembrie daca nu erau alegerile in 2019, insa pentru ca in acel weekend urmeaza turul 2 din alegeri, eMAG a decis sa puna mai devreme cu o saptamana evenimentul: pe 15 noiembrie.

„Va fi o singură zi, în weekendul liber între cele două tururi ale alegerilor prezidenţiale”, a precizat Iulian Stanciu, CEO eMAG, pentru Mediafax.

eMAG – Intre alegeri

Astfel, va fi pentru prima oara cand evenimentul eMAG va fi intercalat intre doua tururi de alegeri. In cele doua weekenduri de alegeri cu siguranta evenimentul principal relatat de presa va fi rezultatul alegerilor, motiv pentur care Black Friday ar fi avut mai putina expunere.

In alta ordine de idei, eMAG ne-a obisnuit ca in fiecare an sa sparga recorduri de vanzari, recorduri de oferte, sa inoveze de fiecare data cumparaturile, sa aduca noutati.

In luna octombrie eMAG a facut un rebranding cu ajutorul unei campanii impresionante in care apare inclusiv filosoful Mihai Sora. Noua campanie eMAG vorbeste despre libertate si bucuria de a fi liber.

Mai mult, inclusiv site-ul oficial al celui mai mare retailer din Romania a suferit o transformare impresionanta: promotiile sunt prezentate mai spectaculos, motorul de cautare arata altfel decat ne-am obisnuit. Puteti vedea acest lucru AICI.

Puteti afla toate informatiile despre eMAG si Black Friday accesand URMATORUL LINK.