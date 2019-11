eMAG Black Friday 2019 – Ghid emis de eMAG pentru toti cumparatorii

eMAG Black Friday – Evenimentul de comert online al anului vine si cu un ghid foarte interesant de la eMAG. Va spune si voua care sunt principalele sfaturi de cumparaturi ce vin direct de la magazinul online.

eMAG Black Friday 2019 – Ofertele din promotie pot fi consultate pe site-ul oficial al evenimentului pe care il gasiti la URMATORUL LINK.

eMAG Black Friday 2019 – eMAG a emis un ghid foarte util pentru toti cei care vor sa faca cumparaturi de cel mai mare eveniment comercial al intregului an. Va prezentam si noi pe scurt principalele sfaturi pe care le ofera chiar cei de la eMAG clientilor care vor sa faca cumparaturi in ziua de Black Friday.

eMAG Black Friday 2019 – Cand incepe Black Friday

Ce de la eMAG nu au anuntat oficial in niciun an la ce ora exact va incepe promotia, insa toti stim ca este vorba de vineri dimineata, 15 noiembrie, si probabil in jurul orei 7. Anul trecut promotia a inceput la ora 6:50. Black Friday este evenimentul de shopping cu cele mai multe oferte si reduceri pregatite special pentru aceasta zi, cunoscuta si drept Vinerea Neagra.

Printre produsele care se regasesc in oferta de Black Friday in Romania se numara foarte multe oferte de televizoare, telefoane, laptopuri, produse din categoria de Fashion dar si articole sportive, electrocasnice, accesorii pentru casa si gradina, produse de ingrijire persoanal pentru adulti si copii, mobila, jucarii si anvelope.

Black Friday la eMAG inseamna reduceri si de la partenerii din Marketplace. Ca sa te conectezi a ofertele Black Friday 2019, cei de la eMAG recomanda abonarea la newsletterul oficial pentru a fi la curent cu toate noutatile, reducerile si produsele vedeta din cel mai asteptat eveniment de cumparaturi al anului.

eMAG Black Friday 2019 – Ce informatii trebuie sa stii de Black Friday

Cei de la eMAG, asa cum era firesc, ne recomanda sa avem aplicatia instalat si actualizata cu cea mai recenta versiune disponibila, dar si toate datele respectiv adresele de livrare completate in contul de client.

Pentru o plata extrem de rapida, un alt sfat este sa salvati cardul bancar in contul de client eMAG si astfel de Black Friday sa puteti achita comenzile in deplina siguranta si foarte repede.

Dupa plasarea comenzii in ziua respectiva, produsele selectate sunt rezervate automat, asa ca nu trebuie sa iti mai faci griji, iar livrarea se face in showroom sau prin curier sau chiar la un oficiu postal, dupa cum alegi tu la finalizarea comenzii.

eMAG Black Friday 2019 – Recordurile au devenit traditie de Black Friday

Black Friday la eMAG marcheaza o serie de premiere in fiecare an, dupa cum v-am spus si noi in nenumaratele articole. Pentru Black Friday 2017 au fost peste 2 milioane de produse la reducere, iar clientii au avut la dispozitie si oferte speciale pentru vinerea neagra de la mai mult de 4000 de parteneri din MarketPlace.

Vizitatorii au putut alege de la electrocasnice, telefoane mobile, produse pentru casa si copii, imbracaminte si incaltaminte, pana la vouchere pentru bilete de avion, ceasuri si bijuterii de lux, pachete turistice si de servicii medicale, toate cu reduceri extrem de atractve.

Cele mai cautate produse au fost cele din categoriile pentru casa, electrocasnice mici, telefoane, produse pentru ingrijire personala si fashion. In secunda de aur de pe eMAG in cadrul evenimentului Black Friday de anul trecut au fost inregistrate 150 de comenzi, iar in minutul de aur au fost inregistrate 3026 de comenzi.

Black Friday la eMAG in urma cu doi ani

Clientii au avut parte de surprinze interesante si in anul 2016, atunci cand au putut cumpara de pe eMAG chiar si diamante, bilete la festivaluri de muzica, precum si pachete de energie pentru consumatorii casnici. 1000 de pachete de furnizare de energie electrica au fost incluse in oferta, cu primele 6 luni gratuite, in parteneriat cu eon energie romania.

In oferta de Black Friday din acel an au fost inclusepeste un milion de produse si plus altele de la cei peste 2000 de parteneri din marketplace. Printre cele mai cumparate produse s-au numarat masinile de spalat, frigiderele, televioarele, dar clientii au mai ales sa investeasca si in produse de ingrijire persoanala, carti, parfumuri si smartwatch-uri.