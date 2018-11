eMAG Black Friday 2018 – Top 5 cele mai ieftine televizoare cu diagonala de peste 126 cm

eMAG Black Friday 2018 va avea o multime de oferte pentru televizoare iar noi le-am ochit pe cele mai interesante dintre ele.

eMAG Black Friday 2018 – Toate ofertele promotiei sunt disponibile pe site-ul dedicat evenimentului care poate fi accesat AICI.

Am aruncat o privire peste ofertele din promotia eMAG si va recomandam cateva televizoare pe care sa le treceti pe lista de cumparaturi. Diagonalele mari sunt la moda, rezolutiile puternice si mai ales functiile smart.

eMAG Black Friday 2018 – Televizor Vision

E aproape incredibil ca un asemenea televizor poate sa coste chiar sub 1300 de lei. Este un televizor de la cu diagonala de 127cm, foarte generoasa, care ofera o experienta de vizionare foarte buna. Televizorul are rezolutie Full HD. Oferta completa o gasiti AICI.

eMAG Black Friday 2018 – Televizor Smart Tech

Un alt brand mai putin cunoscut este Smart Tech care are o oferta de exceptie pentru mai multe modele de televizoare, insa noi am gasit unul foarte bun, cu un raport calitate-pret imbatabil.E vorba de un televizor cu ecran de tip LED ce are toate functiile smart disponibile si poate fi conectat la platforme online video precum Netflix, HBO GO. Oferta poate fi consultata AICI.

eMAG Black Friday 2018 – Televizor NEI

Despre brandul NEi ati auzit cu siguranta, este renumit pentru preturile foarte avantajoase pe care le practica. Desigur ca de Black Friday nu pot sa lipseasca televizoarele NEI din oferta, tocmai pentru ca sunt foarte avantajoase si au un raport calitate pret foarte rar intalnit. Televizorul pe care noi vi-l recomandam are o diagonala de 139cm, rezolutie 4K ULTRA HD si un pret cu reducere mare pe care il gasiti AICI.

eMAG Black Friday 2018 – Televizor Vonino

O alta oferta care ne-a atras atentia este pentru un televizor Vonino care are display LED ce are si o diagonala de 127cm. Televizorul are rezolutie 4K ULTRA HD si vine in oferta cu tot cu un cadou suport de perete pentru a-l instala mai usor. Oferta o gasiti AICI.

eMAG Black Friday 2018 – Horizon

O ultima oferta pe care v-o recomandam in cadrul acestui articol din promotia Black Friday de al eMAG este cea pentru televizorul de la Horizon. Acest televizor are rezolutie FULL HD si diagonala de 127cm. Oferta detaliata o gasiti AICI.