eMAG Black Friday 2018 LIVE – Cel mai complet articol cu informatii pe care il gasesti online

eMAG a inceput deja pregatirile de start pentru Black Friday 2018. Vineri dimineata va incepe promotia cea mai importanta din tot anul, iar realitatea.net va tine la curent cu cele mai importante informatii.

eMAG Black Friday 2018 LIVE – Gasiti toate ofertele disponibile accesand site-ul promotiei care se gaseste la URMATORUL LINK.

Restul magazinelor participante la Black Friday pot fi gasite accesand URMATORUL LINK

eMAG este magazinul online care a adus Black Friday in Romania si care mentine an de an traditia acestei sarbatori a cumparaturilor. Noi va vom tine si in acest an, la fel ca si in anii trecuti, informati despre toate noutatile legate de oferte, preturi, produse disponibile si comunicari din partea companiei eMAG.

eMAG Black Friday 2018 – Cand incepe promotia

In mod oficial cei de la eMAG nu au comunicat niciodata ora exact a inceperii promotiei de Black Friday, insa din experienta acumulata in anii trecuti va putem spune ca totul debuteaza in jurul orei 7 dimineata. Anul trecut site-ul a fost deblocat in jurul ore 6:50, astfel ca puteti sa va luati o jumatate de ora marja de eroare.

Noi va sfatuim sa va puneti ceasul sa sune cat mai devreme si sa stati cu ochii pe eMAG.ro dar si pe realitatea.net. Cele mai prospete informatii de la noi o sa le primiti.

Vom publica articole care sa va ajute sa cautati mai usor produsele dorite, de exemplu care vor fi cele mai bune frigidere, televizoare, smartphone-uri si vom lua la rand toate categoriile importante.

eMAG Black Friday 2018 – Ce puteti face inainte sa inceapa promotia

Cei de la eMAG au tot publicat ghidul pentru Black Friday 2018, care sugereaza sa instalati aplicatia pentru a putea primi notificarea de tip push in momentul in care promotia incepe.

Este foarte util acest lucru, insa puteti sa va realizati liste de cumparaturi chiar si inainte sa inceapa promotia. Deja se stiu cateva preturi pe care vi le publicam si noi, mai jos, in cadrul articolului, iar daca vreunul dintre produsele respective va atrage, il puteti pune intr-o lista de cumparaturi de la eMAG pe site.

Un alt sfat foarte util este sa folositi pe langa lista de cumparaturi si cardurile. Completati campurile necesare pentru a avea cardurile deja implementate pe site-ul eMAG chiar inainte de a incepe Black Friday 2018.

In acest an, cei care vor plati online cu cardul au sansa sa castige o masinta Mercedes GLC de ultima generatie. Merita sa intrati si in aceasta tombola.

eMAG Black Friday 2018 – Promotiile inedite

In fiecare an, cei de la eMAG au adus de Black Friday noutati. Produse care nu se vand in mod traditional pe site-ul eMAG au fost aduse special pentru Black Friday. Fie ca a fost vorba despre masini de vanzare sau motociclete, aur, bilete de vacanta sau la cele mai cunoscute festivaluri din Romania, niciun an nu a venit fara o surpriza.

Deocamdata stim ca se pot cumpara de Black Friday de la eMAG bilete la concertul Metallica, concert care este sold out in acest moment, asa ca va fi mare batalie pe ele.

eMAG pregateste un Black Friday 2018 revolutionar, asa cum n-a mai fost pana acum. In fiecare an cel mai mare retailer online din Romania bate record dupa record in materie de vanzari si reduceri. E cel mai probabil ca noi bariere sa fie doborate si in acest an.

eMAG ne impresioneaza an de an de Black Friday cu oferte care mai de care mai interesante, reduceri tot mai mari si tot mai multe noutati. Practic in fiecare an s-a introdus cate o noutate: fie bilete la concerte, pachete de vacanta, aur si multe alte produse care nu se comercializeaza in mod normal pe eMAG.

Inainte cu cateva zile de marele eveniment incep sa apara tot felul de speculatii dar si de informatii oficiale de la eMAG despre ce va fi nou de Black Friday. Asa s-a intamplat si in acest an in care tocmai am aflat ca se vor pune in vanzare bilete la concertul Metallica, concert care e sold out in acest moment, asa ca bataia va fi foarte mare.

O alta noutate este un concurs pentru cei care aleg sa plateasca de Black Friday 2018 la eMAG cu cadrul. Se poate castiga o masina Mercedes ultimul racnet, GLC 250 Coupe, numai bun pentru un impatimit al cumparaturilor online.

Au aparut insa si cateva mistere in oferta de BLACK Friday a celor de la eMAG din acest an. Un newsletter care a anuntat cateva produse cu scaderi de preturi masive din acest an de la eMAG ne avertizeaza si asupra reducerilor ce vor avea loc pentru 3 mari producatori. Interesant este ca acesti producatori fabrica produse dintr-un spectru larg asa ca nu putem sa ne dam seama exact ce tinta vor avea reducerile.

eMAG Black Friday 2018 – Samsung

Primul mare mister este reprezentat de brandul Samsung despre care cei de la eMAG ne recomanda sa salvam produsele dorite in lista de favorite pentru ca vine ziua cu cele mai multe reduceri din an.

Printe produsele care ne sunt recomandate de eMAG de la renumitul producator Samsung se numara televizoarele de toate felurile si tehnologiile, cum ar fi cele QLED, dar si care au diagonala mare de 80-110cm, foarte mare de 111-125cm, dar si uriasa intre 126 si 152cm. Mai mult, se anunta preturi bune si cele mai mari reduceri pentru televizoare cu ecran chiar de peste 152cm.

Suntem avertizati sa privim cu atentie si spre oferta de televizoare in functie de tipul de ecran dorit, atat cel clasic, plat care ofera imagini impecabile la rezolutii mari, dar si mai noul ecran de tip curbat care ofera o experienta de vizionare cu totul deosebita si care te introduce in atmosfera filmelor mai mult ca oricare alt dispozitiv produs vreodata.

Misterul ramane insa in privinta altor produse Samsung care au de obicei reduceri mari la eMAG de Black Friday si ne asteptam ca si de aceasta data sa ne impresioneze. Desigur, in primul rand telefoanele mobile care sunt printre cele mai apreciate si mai puternice din intreaga lume, dar si produsele electrocasnice mari, de la frigidere, masini de spalat rufe si altele.

Samsung e un brand care a reusit sa se impuna pe piata locala dar si pe cea de pretutindeni prin calitatea produselor sale, motiv pentru care si inregistreaza vanari importante la eMAG in fiecare si probabil va inregistra si de Black Friday 2018.

eMAG Black Friday 2018 – Tefal si Rowenta

Al doilea mare producator pe care eMAG il promoveaza chiar inainte de Black Friday 2018 este Tefal, un producator foarte cunoscut care si-a extins mult aria de acoperire in ultima perioada. Un al treilea producator este Rowenta, care impreuna cu produsele Tefal au reduceri impresionante de Black Friday 2018 pentru foarte multe produse, incepand de la aspiratoare verticale si roboti de aspirare dintre cei mai noi, cu tehnologie moderna, aspiratoare fara sac, dar si aspiratoare cu sac, fiare de calcat, statii si aparate de calcat cu abur, aparate de gatit, roboti de bucatarie si masini de tocat, mixere, blendere si tocatoare, dar si o multime de aparate pentru prepararea micului dejun.

eMAG Black Friday 2018 incepe in dimineata zilei de Vineri, la prima ora, pe site-ul dedicat acestui eveniment. Preturile vor inregistra scaderi dramatice si e de asteptat ca eMAG sa aiba vanzari record in acest an.