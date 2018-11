eMAG Black Friday 2018 – Am aflat totul despre cel mai mare eveniment de shopping al anului

eMAG Black Friday 2018 incepe in dimineata zilei de Vineri, la prima ora, pe site-ul dedicat acestui eveniment. Preturile vor inregistra scaderi dramatice si e de asteptat ca eMAG sa aiba vanzari record in acest an.

eMAG Black Friday 2018 incepe in doar cateva ore si cele mai proaspete informatii si oferte le gasiti accesand URMATORUL LINK LIVE.

Black Friday 2018 va avea loc la eMAG in data de 16 noiembrie 2018 si va fi fara doar si poate cel mai mare eveniment de shopping al anului. Au fost publicate deja o serie dintre preturile ce vor fi afisate in dimineata zilei de vineri si reducerile sunt impresionante.

Black Friday 2018 nu este insa o gaselnita romaneasca si nici una a celor de la eMAG. Acest eveniment denumit si Vinerea Neagra este sarbatorit in Statele Unite in ziua de dupa Ziua Recunostintei si e oficial ziua care deschide sezonul de cumparaturi de Craciun.

Termenul in sine de Black Friday, care e folosit si de eMAG, in Romania, provine din Philadelphia unde insemna Vinerea Neagra a traficului de pe sosele si a blocajelor cauzate de ziua de vineri, de dupa Ziua Recunostintei, o sarbatoare foarte importanta in SUA.

Ziua Recunostintei este intotdeauna a patra joi din noiembrie, astfel ca in SUA Black Friday va fi in acest an vinerea urmatoare. In Romania, cei de la eMAG care au impus sarbatoare pe piata de la noi, au stabilit sa nu se suprapuna peste evenimentul de shopping din strainatate, ci sa organizeze cu o saptamana inainte Black Friday eMAG.

In Romania, Black Friday a inceput in anul 2011 cand cei de la eMAG au adus aceasta sarbatoare a cumparaturilor de peste Ocean. La inceput s-au mai alaturat doar putine magazine online dar si offline evenimentului de shopping initiat de eMAG, insa ulterior numarul magazinelor participante la Black Friday a explodat.

In acest moment, in Romania sunt sute de magazine ce participa in ziua de Vineri la Black Friday cu oferte si reduceri. Popularitatea evenimentului in acesti 8 ani a crescut uimitor de mult, iar eMAG a reusit sa genereze vanzari de 1,14 milioane de produse anul trecut, totalizand o valoare de 360 de milioane de lei, lucru deosebit.

Black Friday 2018 la eMAG – ce se asteapta in acest an de la cel mai mare retailer online din Romania

eMAG s-a impus pe piata din Romania si are renumele de cel mai mare retailer online din tara, lucru dovedit de cifre. DIn moment ce ei sunt cei ce au adus Black Friday in Romania, este normal ca tonul reducerilor sa fie dictat de ei.

Pentru a genera o mai mare dezbatere in jurul evenimentului, cei de la eMAG vin cu cateva oferte de produse chiar inainte de Vinerea Neagra. Desigur sunt prezentate 2-3 oferte care vor face parte din promotia de Black Friday eMAG, printre cele mai bune oferte.

In acest an sunt recomandate de cei de la eMAG televizorele de la Samsung care vor avea reduceri chiar si de 50%, dar si cateva telefoane iPhone, sau produse sub brandul Tefal.

Deocamdata este insa foarte devreme si prea putine informatii au aparut din oferta de Black Friday de la eMAG, insa in decursul zilei de joi, incepand inca de dimineata, informatiile vor aparea tot mai multe. Pe seara se vor mai publica cateva preturi din promotia de Black Friday eMAG 2018, urmand ca in dimineata de Vineri sa vedem in sfarsit lista completa.

eMAG Black Friday 2018 – Care sunt cele mai cumparate produse

Anul trecut oamenii si-au umplut cosurile magaznielor online cu produse in valoare de 200 de milioane de euro, o buna parte chiar la eMAG. Cele mai cumparate produse de Black Friday au fost electrocasnicele mari si mici, televizoarele, telefoanele mobile de ultima generatie dar si jucariile sau produsele de ingrijire personala. Mai mult, de Black Friday cei de la eMAG au reusit performanta sa vanda online o masina. E vorba despre un Range Rover Sport 3.0 in valoare de 85.000 de euro.

Este cu atat mai surprinzatoare aceasta performanta cu cat romanii sunt destul de reticenti la cumparaturile online si e mai greu sa-i convingi sa cumpere lucruri de valoare insemnata prin comertul electronic.

eMAG nu a anuntat inca daca de Black Friday 2018 va comercializa masini, insa e de asteptat ca acest lucru sa se intample. In fiecare an de Black Friday, cei de la eMAG au surprins cu produse pe care nu le comercializeaza de-a lungul anului. Fie ca a fost vorba despre bilete la concerte, vacante, masini, aur sau alte produse, cei de la eMAG au gasit metoda prin care sa ne surprinda de fiecare data cu ceva nou.

Pentru acest an sunt anuntate doar biletele pentru concertul Metallica, un concert care e practic sold-out deja, asa ca batalia va fi foarte mare pe aceste ultime bilete disponibile. Despre masinile vandute de eMAG de Black Friday nu se stiu prea multe inca, insa cei care vor face cumparaturi online cu cardul vor putea participa la un concurs prin care pot castiga un Mercedes GLC.

Black Friday 2018 la eMAG – Controverse mari legate de preturile care cresc inainte de eveniment

Un subiect aprig disputat si discutat inainte de fiecare Black Friday ce se desfasoara la eMAG este cel al preturilor care ar creste inainte de eveniment numai ca sa poata inregistra scaderi fictive in ziua celor mai multe cumparaturi online.

Iulian Stanciu, CEO eMAG, a facut un lucr inedit in acest an si a iesit in presa pentru a raspunde acuzatiilor formulate in trecut de anumiti cumparatori.

Antreprenorul de la eMAG a explicat cum se procedeaza atunci cand sunt bagate produse la reducerile de Black Friday.

Conform legislatiei din Romania, care este una veche de 18 ani in materia comertului electronic, fiind confuza si invechita, perioadele de soldare trebuie declarate la Primarie, fiecare produs cu produs. Pretul la care trebuie sa se raporteze eMAG inainte de Black Friday este cel mai mic pret din ultimele 30 de zile.

Legea actuala, spune ceo-ul eMAG, este o lege mai degraba indreptata impotriva concurentei si care protejeaza preturile mari mentinute. eMAG e obligat sa mentina pretul 30 de zile la nivelul de baza si de aici exista perceptia ca raportarea se face la un pret mai mare care este crescut. In realitate acela este pretul original al produsului.

Black Friday 2018 la eMAG va fi un succes, Vinerea Neagra prinde la romani

Romanilor le place foarte mult aceasta idee de reduceri, le place atat de mult incat se lasa prinsi de farmecul preturilor si ajung sa cumpere produse de care nu au nevoie sau pe care nu si-au propus sa le achizitioneze.

Volumul de pachete livrate creste la eMAG an de an dar la fel se intampla si la celelalte magazine care au intrat in hora Black Friday-ului mioritic. Pentru a manageria mai bine livrarile si pentru a avea un stoc mai puternic, cei de la eMAG au deschis un nou depozit chiar inainte de Black Friday si au publicat chiar cateva imagini impresionante cu liniile de sortare pe care le au acolo.

Depozitul eMAG deschis inainte de Black Friday se afla undeva la intrarea in Bucuresti si este complet functional deja, asteptand primul Black Friday din existenta sa.

eMAG a investit in acest an si intr-o campanie de marketing destul e puternica pentru Black Friday, cu toate ca evenimentul aproape ca nu mai are nevoie de prezentare, tot publicul din Romania stie ce inseamna Black Friday si cand are loc, iar primul magazin in preferinte este eMAG.

Cu toate astea, spotul realizat de eMAG pentru Black Friday 2018 care ruleaza pe toate posturile de televiziune este unul impresionant cu o urmarire fantastica precum in filmele de actiune pe strazile din Bucuresti. SUnt implicate de la masini cu multi cai putere, pe care s-ar putea sa le vedem si in ofertele eMAG de Black Friday, pana la motociclete dar si elicoptere. Toate alergand in goana dupa cel mai ieftin pret de la eMAG, desigur.

Teama cea mai mare a celor de la eMAG de Black Friday 2018

Cei de la eMAG s-au extins tot mai mult in ultimii ani, venind cu idei noi pentru piata din Romania, precum acest eveniment Black Friday, dar si alte promotii constante care se deruleaza pe parcursul intregului an, dar in special in perioada de iarna cand se inregistreaza cumparaturile de sarbatori. Doar in Decembrie cei de la eMAG sarbatoresc cu reduceri atat Ziua Nationala a Romaniei cat si ziua de Mos Nicolae, dar si ziua magazinului eMAG care este in aceeasi perioada de timp, dar si multe alte promotii.

Totusi, cea mai are temere pe care au comunicat-o public cei de la eMAG de Black Friday vine din partea gigantului chinezesc Alibaba care este tot un magazin online foarte puternic ce vinde prin platforma sa Aliexpress. In Romania se mai poate comanda si de pe Amazon, gigantul american pe acelasi principiu de comert, insa piata de la noi din tara pare sa fie atrasa de Alibaba.