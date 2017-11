eMAG Black Friday 2017 – Ce preturi au toate iPhone-urile si Samsung Galaxy

eMAG a dat startul chiar inainte de ora 7 la ofertele de Black Friday 2017. Telefoanele mobile sunt cele mai cautate deocamdata si stocurile tind sa se epuizeze rapid de tot.

eMAG Black Friday 2017 – Lista tuturor telefoanelor mobile aflate la promotie poate fi consultata AICI.

eMAG Black Friday a inceput spectaculos cu reduceri mari de tot pentru telefoanele mobile cele mai ravnite ale momentului. Desigur, primele doua cele mai vandute sunt cele produse e Apple si Samsung. AM aruncat si noi o privire peste principalele oferte de telefoane mobile de la Black Friday 2017 si iata ce am gasit:

eMAG Black Friday 2017 – iPhone 7

Apple iPhone 7 este cel mai vandut telefon in acest momentu cu o reducere de pret de 17% pentru modelul cu memorie de 32GB si 4G. Oferta pentru acest telefon o gasiti AICI.

eMAG bLACK fRIDAY 2017 – Samsung Galaxy S7

Al doilea cel mai vandut telefon mobil de la Black Friday este Samsung Galaxy S7, pentru tehnologia sa foarte performanta dar si pentru calitatea producatorului. In plus, pretul a fost redus cu 25% special pentru Vinerea Neagra. Pretul exact pentru modelul cu 32GB poate fi consultat AICI.

eMAG Black Friday 2017 – Huawei P10 Lite

Iata ca nu doar Samsung si Apple se bat la varful celor mai apreciate telefoane mobile in perioada de Black Friday. Cei de la Huawei reusesc sa sparga acest monopol si sa vanda extrem de bine telefonul P10 Lite care e capabil sa administreze doua cartele sim, are si memorie generoasa de 32GB si foloseste functia 4G. Oferta pentru acest telefon are o reducere de 30% si poate fi gasita AICI.

eMAG Black Friday – Lenovo Vibe K5

Acest telefon mobil impresioneaza prin discountul sau de 50% de la eMAG in perioada sarbatorii de Black Friday. Telefonul e unul simplu care are insa functie de Dual SIM, insa o memorie de doar 16GB. Suficient insa pentru a stoc multe aplicatii si muzica. Oferta pentru acest telefon mobil o gasiti AICI.

eMAG.ro – Black Friday 2017 – Samsung Galaxy S8 Plus

O ultima oferta pe care v-o recomandam in cadrul acestui articol despre Black Friday este cea pentru Samsung Galaxy S8 ce are marginile rotunjite, un design deosebit, acces facil la meniu si o memorie de 64GB. Pretul sau e redus cu 15% in cadrul campaniei de reduceri. Gasiti oferta sa AICI.