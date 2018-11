eMAG are un anunt rau pentru toti clientii: azi e ziua in care se incheie

eMAG incheie astazi cea mai tare promotie de dupa Black Friday. Mai exact, este un Black Friday mai mic care a avut reduceri aproape la fel de consistente si care a durat 3 zile si 3 nopti, ca-n povesti.

eMAG – Lista ofertelor din promotia Crazy Sale, care seamana cu cele de Black Friday, poate fi gasita accesand URMATORUL LINK.

eMAG a impresionat prin reducerile pe care le-a impus pe piata de Black Friday, insa a impresionat si mai tare cum a reusit sa mentina aceste reduceri colosale chiar si la 3 zile dupa promotie. Totul se termina insa astazi pentru ca Crazy Sale se incheie.

Mai sunt cateva ore si oferte sunt destule asa ca nu ezitati sa cumparati dintre produsele aflate inca pe rafturile virtuale ale retailerului online. Noi va facem chiar si cateva recomandari foarte la subiect.

eMAG Crazy Sale cu preturi ca de Black Friday – Frigiderele

In primul rand, electrocasnicele mari sunt ignorate de prea multe ori la promotiile de Black Friday sau alte promotii mari, desi ele au practic cele mai consistente reduceri. Iata 5 astfel de exemple care chiar merita luate in seama.

Combina frigorifica de la Arctic cu 331l volum de depozitare, clasa energetica A+, inaltime 201cm si 4 sertare de congelare. Pret cu reducere de 38% poate fi gasit AICI.

Combina frigorifica de la Beko, extrem de renumita pentru calitate, volum de 316l, clasa energetica A+, inaltime de 185cm si un pret cu reducere de 30%. Poate fi gasita AICI.

Frigider de la Samsung cu volum generos de 328l, clasa energetica A+, inaltime 185cm si pret cu record de reducere 38%. Oferta e AICI.

Frigider de tip Side by side, foarte modern, de la Heinner, cu volum urias de depozitare de 514l, face parte din clasa energetica A+ si are functia speciala Full No Frost, dar si dozator de apa pe usa. Reducerea de 25% poate fi gasita AICI.

Combina frigorifica foarte complexa, dotata cu congelator de la Whirlpool, are 349l spatiu de depozitare, face parte din clasa energetica A+ si are functia 6th Sense. Oferta include o reducere de 20% pe care o gasiti AICI.

eMAG vinde si masini de spalat rufe ca de Black Friday, la promotia Crazy Sale

Crazy Sale s-ar traduce in romana ca „vanzari nebune”, lucru foarte adevarat la preturile pe care le practica cei de la eMAG in aceasta promotie. Masinile de spalat rufe sunt foarte avantajoase, in unele cazuri chiar mai avantajoase ca de Black Friday. Iata 5 masini de spalat rufe pe care le gasiti la eMAG cu reducere mare:

1 Masina de spalat rufe Arctic, produsa in Romania, un model Slim care are insa capacitate de umplere a cuvei cu 5kg de rufe murdare, 1000rpm, face parte din clasa energetica A++ si are reducere de 36%. Oferta o gasiti AICI.

2 Masina de spalat rufe Samsung de aceasta data, un producator renumit international. Masina are functie EcoBubble, 8kg capacitate a cuvei, 1200 rotatii pe minut, face parte din clasa A+++ si are o latime standard de 60cm. Oferta cu 40% reducereo gasiti AICI.

3 Slim Beko – masina cu dimensiuni reduse, 6 kg rufe pot fi spalate intr-o singura tura, 1000 rpm forta de centrifugare si clasa energetica A+++ cu un consum foarte scazut de electricitate. Oferta cu 34% reducere este AICI.

4 Heinner – un producator renumit pentru preturile mici vine cu o oferta excelenta la masina de spalat cu capacitate de umplere a cuvei cu rufe murdare de pana la 8kg, 1400 rotatii pe minut forta de centrifugare la uscare, display de tip LED si reducere de 22%. Oferta poate fi accesata AICI.

5 Masina de spalat rufe LG de culoare argintie, deosebita, functie Direct Drive, capacitate de 8kg, 1400 RPM si clasa energetica A+++. Oferta cu reducere poate fi gasita AICI.