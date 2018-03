eMAG – 6 electrocasnice de bucatarie pe care le vezi mereu la teleshopping. Cat costa la reducere

eMAG are oferte foarte bune pentru o multime de electrocasnice de care ai nevoie in bucatarie. Am facut si noi o selectie a celor mai tari preturi.

eMAG – Lista tuturor electrocasnicelor de bucatarie care au mari reduceri poate fi consultata accesand URMATORUL LINK.

eMAG are oferte pentru orice pe site, insa trebuie cautate cu atentie. De multe ori gasesti preturi bune la lucruri la care te-ai astepta mai putin. De exemplu, in ultima vreme la teleshopping sunt o multime de oferte pentru electrocasnice de tip Slow Coocker, masini de paine sau gratare sau rotisoare electrice. Ei, bine, am fost surprinsi sa gasim si pe eMAG preturi foarte bune pentru aceste produse.

eMAG – Slow coocker Crock Pot

Prima oferta pe care v-o recomandam este una pentru o oala slow cooker, atat de cunoscuta dupa reclamele de la televizor. Exista multe modele de slow cooker, insa noi va recomandam oferta eMAG pentu Crock Pot de 3.5 l care are o putere de 210W, iar vasul este din ceramica si e detasabil. Slow cookerul are functie de pastrare la cald si 3 ustensile de gatit incluse in oferta. Puteti vedea pretul AICI.

eMAG – Friteuza Star Light

Reducere de 40% de la eMAG pentru friteuza de la Star Light. Acest producator este renumit pentru preturile foarte avantajoase pe care le practica dar si pentru calitatea buna a produselor sale, cum este cazul si acestei friteuze. Aparatul electrocasnic are termostat reglabil, volum de 3l si e din inox foarte usor de curatat. Toate detaliile le gasiti AICI.

eMAG – Gratar si rotisor ceramic

Daca esti fan shaorma, kebab sau frigarui,trebuie neaparat sa iti cumperi asa ceva. Gratar si rotisor ceramic care te ajuta sa gatesti rapid mancarea preferata. Grill-ul este eletric, vertical harlem, sashlik, are putere de 1400W, iar in pret sunt incluse si 5 fbete pentru frigarui. Oferta are reducere de 43% si poate fi gasita AICI.

eMAG – Masina de paine Star Light

Oferat excelenta si pentru masina de paine de la Star Light. Iti poti prepara chiar la tine acasa o paine mult mai sanatoasa decat cea din comert, dar si mai pufoasa si cu ingredientele pe care le preferi tu. Masina de paine are 12 programe si regipientul in care se face painea are un volum de 1134g. Oferta include si un discount de la eMAG de 29% si poate fi gasita AICI.

eMAG – Storcator de fructe si legume Star Light

Incurajam mancatul cat mai sanatos, asa ca o achizitie atat de avantajoasa de la eMAG e chiar un beneficiu pentru tine si alimentatia ta. Storcatorul de fructe si legume dotat cu melc de la Star Light are o putere de 150W, 55rpm si e dotat si cu recipient de suc de 1l dar si cu recipient pulpa de 0.8l. In plus are si functie Reverse. Oferta eMAG pentru storcatorul de fructe cu reducere de 45% poate fi gasita AICI.

eMAG - Sandwich maker Star Light

Ultima oferta cu care va incantam in cadrul acestui articol este pentru un sandwich maker foarte simplu, minimalist, dar atat de util. Puteti sa le pregatiti copiilor un supliment delicios, rapid si sanatos, un sandwich incalzit. Oferat are reducere de 37% si poate fi gasita AICI.