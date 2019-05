Ellen DeGeneres, violată!

Ellen DeGeneres a vorbit public despre experiența traumatizantă pe care a trăit-o pe când era o adolescentă.

Prezentatoarea de televiziune a dezvăluit în timpul show-ului My Next Guest Needs No Introduction, moderată de David Letterman, că a fost abuzată sexual de tatăl ei vitreg.

