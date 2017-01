El este cel mai sadic CRIMINAL din istorie! Povestea pe care puţini au CURAJ s-o citească

Aceasta este povestea celui mai sadic criminal din istorie! Întâmplările horror, în adevăratul sens al cuvântului, sunt cât se poate de reale şi s-au petrecut undeva la sfârşitul anilor '40 - începutul anilor '50. Atenţie, detaliile sunt şocante şi te pot afecta emoţional!

Edward Theodore Gein sau Ed Gein a dat naştere celor mai înfricoşătoare personaje de film, atrocităţile comise de acesta fiind sursă de inspiraţie pentru pelicule ca "Psycho", "Texas Chainsaw Massacre" sau "The Silence of the Lambs".

În cele ce urmează, vei afla povestea lui Ed Gein. Pe scurt, un criminal în serie. Şi totuşi, lucrurile nu au fost atât de "simple"... Ceea ce vei citi în continuare îţi va da fiori!

La scurt timp după moartea mamei sale, Augusta Crafter, Ed şi-a pierdut minţile. Episodul, extrem de şocant pentru bărbat, s-a petrecut în 1945. Atunci, s-a decis ca, pentru a-i păstra vie amintirea, să ucidă femeile care semănau fizic cu aceasta şi să le strângă cadavrele. Nu a trecut mult, însă, şi Ed a început să dezgroape cadavre şi să le ducă acasă. Acolo le înlătura pielea, având un sigur plan: să pună bucăţile cap la cap şi să refacă trupul unei femei. Şi nu s-a oprit aici. Obsesia sa era atât de profundă încât lua anumite bucăţi pe piele şi le punea la soare, pentru a se "bronza".

Poliţiştii care, într-un final, au reuşit să-l aresteze au povestit, pentru presa vremii, că au fost îngroziţi de ce au găsit în casa bărbatului: de la cadavre ciopârţite, în diferite etape de putrefacţie, până la instrumentele cu care "modela" pielea. Mai mult, aceştia au găsit mănuşi, "bijuterii", ustensile de bucătărie cu care, se pare, bărbatul chiar mânca, dar şi un fel de cufăr - toate confecţionate din piele umană.

În timpul anchetei, Ed a povestit că, de-a lungul timpului, a mers de aproximativ 40 de ori prin cimitire. Când o făcea, se afla în transă. A negat, însă, că ar fi abuzat sexual cadavrele, aşa cum se credea. "Miroseau prea urât", a spus acesta.

A profanat nu mai puţin de nouă morminte, dar nu a fost condamnat niciodată. Motivul? Judecătorul Robert H. Gollmar, cel care a instrumentat cazul, l-a declarat "nevinovat" şi a pus totul pe seama "problemelor de natură psihologică". A fost trimis, însă, într-un sanatoriu unde, pe 26 iulie 1984, a murit din cauze medicale. În prezent, piatra sa funerară se află expusă într-un muzeu din Wautoma, Wisconsin.