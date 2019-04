Șeful Comisiei SRI, declarații incendiare despre Iohannis și Ponta

Claudiu Manda susține că Agenția Națională de Integritate (ANI) și SRI, prin fostul său director, George Maior, au încercat să salveze, de multe ori, politicieni care aveau sesizări făcute la ANI.

Președintele comisiei parlamentare de control a activității SRI, Claudiu Manda, a prezentat, marți, concluziile anchetei privind relația dintre SRI și ANI și s-a ajuns la concluzia majoritara, cu doua voturi contra, ca a existat un mecanism „ilegal” SRI-ANI.

„Relatia dintre SRI si ANI. Raportul se numeste „Raport privind folosirea SRI si ANI de catre dl. George Maior in scopuri politice”. Descrie mecanismul de functionare SRI-ANI care este in opinia comisiei unul ilegal. Nu scrie nicaieri ca ar trebui informata ANI de SRI (...) Surprinzator este ca toate documentele care plecau din SRI catre ANI nu au trecut niciunul la directia juridica desi faceau referiri la articole din lege posibil incalcate. In perioada verificata, din 2012 si 2015 au fost trimise 71 de note secrete, note speciale si note simple care vizau in total 600 de persoane si vorbim aici de ministri, europarlamentari, senatori, deputati, primari, sefi de CJ, prefecti, consilieri de ministri, etc”, a spus Manda.

"Toate documentele care plecau de la SRI treceau și la direcția juridică"

"Un subiect a fost legat de relația SRI și ANI. Se numește „Raport privind folosirea SRI și ANI de către domnul George Maior în scopuri politice". Cuprinde câteva capitole. În primul rând, descrie mecanismul de funcționare dintre SRI și ANI, care este, în opinia Comisiei, unul ilegal. Am constatat și a fost surprinzător că toate documentele care plecau de la SRI treceau și la direcția juridică. Toate notele care au plecat de la SRI către ANI nu au trecut la direcția juridică, deși făceau referire la articole din lege", a declarat Manda.

Claudiu Manda susține că sunt cazuri, pe baza acestui circuit, în care au încercat să scoată din viața politică actori politici.

"Avem și un exemplu în care George Maior încerca mai degrabă să salveze un politician care avea o sesizare făcută la ANI. Cele trei exemple sunt Iohannis, Hellvig și exemplul lui Ponta, care a făcut obiectul unei sesizări din partea ANAF privind o posibilă stare cred că de conflict de interese. Domnul Maior se interesa de acest subiect și încerca să îi determine pe cei de la ANI să nu meargă mai departe", a mai spus șeful Comisiei de anchetă a SRI.

Fără informări de la SRI pentru ANI

Manda consideră că nu ar trebui să mai existe informări de la SRI către ANI.

"De ce credem că vorbim în implicarea în carierele politice? În cazul domnului Iohannis, în momentul în care s-a înscris în PNL, a plecat sesizarea de la SRI la ANI. În cazul domnului Hellvig, coincidența este legată de faptul că, în prima zi de campanie, ANI spune că s-a constatat acel conflict de interese. E surprinzător să apară chestiunea asta. Toate documentele, stenogramele le avem la Comisie. Și petrecerile vor face obiectul unui raport separat", a încheiat Claudiu Manda.