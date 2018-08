Șef din Jandarmerie acuză pactul cu PSD. "Puteau să fie zeci de morți!"

Un șef de detașament din Jandarmeria București a declarat sâmbătă seară, sub protecția anonimatului, că ceea ce s-a întâmplat vineri seara la protestul Diasporei este consecința compromisurilor unora dintre șefii Jandarmeriei.

Oficialul din Jandarmeria Română îi acuză pe unii șefi că „s-au făcut valeți la PSD" și că numai printr-o minune nu au existat răniți grav și chiar morți vineri seara. "Cum să facă Jandarmeria cârdășie cu pleava Bucureștiului pentru a umili niște amărâți care-și rup oasele prin țări străine?", se întreabă acesta.

„Domnule, vineri noapte această armă nobilă a avut mare cumpănă. La fel și oamenii aceia nevinovați din Piață. Se putea ajunge la lucruri grave de tot din cauza unor inconștienți care au aruncat instituția în brațele unora de la PSD. Doamne-ajută că n-a murit nimeni! Pentru că acești căcați, să mă scuzați, s-au făcut valeți la PSD. Sunt sigur că procurorii își vor face treaba și acești oameni fără onoare vor fi dezbrăcați de această haină nobilă. Pe care, de vineri noapte, o poartă ilegal, nedemn", a declarat ofițerul de jandarmi pentru Comisarul.ro.

Din iresponsabilitatea unor șefi din Jandarmerie se putea ajunge vineri seara la un adevărat masacru, spune sursa citată:

„Văd că nimeni nu a văzut adevăratul pericol pe lângă care s-a trecut milimetric: că nu s-a produs o busculadă care ar fi putut fi fatală. Am fi avut zeci de morți! Moarte prin sufocare, domnule! Asta s-a dorit? Cum să facă Jandarmeria cârdășie cu pleava Bucureștiului pentru a umili niște amărâți care-și rup oasele prin țări străine? Și noi am fost umiliți. Și înjurați pe nedrept din cauza acestor trădători. Au fost doar câțiva, la vârf, care au știut schema. Noi, la fel ca cei din Piață, am fost maimuțoii lor. Piese pe tabla de șah. Cum să aduci în București trei sferturi din Jandarmii din Craiova? Păi ălora li s-a spur că treba lor e să dea! Vă spun, îmi doresc din tot sufletul să se facă o anchetă la sânge. Să plătească toți cei implicați", a mai spus ofițerul de jandarmi.