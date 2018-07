Eduard Hellvig, somat să ancheteze cazul Generalului Dumbravă, după acuzațiile de plagiat

Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir face o solicitare explozivă, după informațiile privind teza de doctorat a Generalului SRI Dumitru Dumbravă, care ar fi plagiat în o bună parte din lucrare, scrie stiripesurse.ro.

"Cer in mod public Directorului Serviciului Roman de Informatii investigarea de urgenta a generalului Dumbrava si demiterea sa.



Domnule Director, fosti colegi, nu va mai lasati santajati de Dumbrava si de echipa lui Coldea. A venit vremea sa puneti randuiala in serviciu, iar infractorii ca Dumbrava vor trebui sa raspunda.



Un hot intre hoti.



Un plagiator in fruntea SRI.



Un traficant de influenta in dosare cu miza.



Un combinator de jurnalisti cu grade.



Un incompetent profesional care a bagat la puscarie sute, poate chiar mii de oameni nevinovati.



Un coordonator de judecatori pe biletele.



Orice vreme-si are vremea. Oricat l-ar proteja conducerea serviciului, Mitica va ajunge la puscarie pentru faptele sale.



#curaj



#romania3", scrie Daniel Dragomir, pe pagina România 3.0.