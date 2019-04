Editorial Florian Bichir: Pe loc repaus, Dacian!

Florian BICHIR

Anul trecut, cu ocazia trecerii la cele veșnice a doamnei Doina Cornea, Dacian Cioloș, proaspăt fondator al Mişcării România Împreună (RO+), și-a găsit câteva minute pentru a o omagia pe dizidentă. „Când eram militar în termen la Cluj-Napoca - în 1988- am fost pus în situația, împreună cu alți tineri soldați cu care făceam armata obligatorie, să fac de pază la intrarea pe strada unde Doina Cornea era arestată la domiciliu sau să patrulez pe lângă statuile din oraș unde împrăștia manifeste împotriva regimului.

Pornind de la acea experiență, câteva luni mai târziu am înțeles concret ce presupunea rezistența și determinarea în fața unui regim care putea însemna teroare pentru cei care îndrăzneau să gândească altfel, să gândească liber”, a povestit fostul premier. „Într-un regim totalitar avertizorii de conștiință sunt ascunși, arestați, obligați să tacă. Personal, trecând prin acel moment, am înțeles ce preț are libertatea și că nimic nu e prea mult pentru a o apăra.

Mulțumesc, Doina Cornea, Dumnezeu să vă odihnească și pe noi să ne ierte”, a mai spus Dacian Cioloș. Gânduri emoționante. Și astăzi când le-am reprodus mi-au dat lacrimile. Doamne câtă sensibilitate anticomunistă și democratică în sufletul tânărului Dacian Cioloș.

