Eclipsă de lună, 16 iulie 2019. La ce oră începe eclipsa? Se va vedea și din România!

eclipsa de luna 16 iulie 2019

Eclipsă de lună, 16 iulie 2019. E eclipsă de lună marți seara! Aceasta va fi vizibilă și în România.

Eclipsă de lună, 16 iulie 2019. La exact 50 de ani de la lansarea misiunii Apollo 11, în data de 16 iulie 1969, Luna va oferi marţi spectacolul unei eclipse parţiale care va putea fi admirată din majoritatea regiunilor Terrei, informează AFP.

Eclipsă de lună, 16 iulie 2019. Unde va fi vizibilă?

"Eclipsa va fi vizibilă în Africa, o mare parte din Europa şi din Asia, din partea estică a Americii de Sud şi partea vestică a Australiei", a precizat Societatea Astronomică Regală (RAS), cu sediul la Londra, într-un comunicat.

Eclipsă de lună, 16 iulie 2019. Eclipsa va fi vizibilă şi din România.

O eclipsă de Lună are loc atunci când Soarele, Pământul şi Luna sunt aliniate, iar satelitul nostru natural se află în umbra Pământului.

Marţi, doar o porţiune din Lună se va afla în umbra Pământului, iar eclipsa va fi doar parţială. ''Circa 60% din suprafaţa vizibilă a Lunii va fi acoperită de umbră'', a precizat RAS, conform Agerpres.

Lipsită de lumina razelor Soarelui, Luna se întunecă şi capătă o nuanţă cărămizie, întrucât atmosfera terestră deviază razele roşii ale luminii solare către interiorul său de umbră.

Eclipsă de lună, 16 iulie 2019. La ce oră începe eclipsa de lună

Eclipsa parţială va începe la ora 20:01 GMT şi va atinge faza maximă la ora 21:30 GMT.

Spectacolul astronomic se va încheia la ora 22:59 GMT.

Eclipsă de lună, 16 iulie 2019. Cum se poate vedea eclipsa de lună?

Eclipsa va putea fi observată cu ochiul liber, fără să existe vreun pericol pentru vedere, aşa cum se întâmplă în cazul eclipselor de Soare. Cei care au la dispoziţie instrumente precum binoclul, luneta sau telescopul pot admira mai bine fenomenul, cu condiţia unui cer senin.

Eclipsă de lună, 16 iulie 2019. Momentul va putea fi imortalizat cu ajutorul unui aparat de fotografiat, dacă este folosit şi un trepied, recomandă astronomii.

Eclipsă de lună, 16 iulie 2019. Cum iti afecteaza viata sentimentala eclipsa de luna

Daca iti privesti viata sentimentala la acest moment prin ochelari cu lentila rozalie, aceasta nuanta se poate schimba atunci cand Luna devine plina si are loc si eclipsa partiala de Luna pe data de marti 16 iulie 2019. Este vorba de cea de-a doua eclipsa a verii 2019 si nu este un eveniment obisnuit astral care sa treaca neobservat. Eclipsa de Luna inseamna ca influentele obisnuite pe care Luna plina le are asupra noastra sunt acum mult mai intense.

In fiecare luna, ritualurile de Luna plina ne reamintesc sa folosim ocazia de a ne elibera de ceea ce nu ne mai serveste in mod pozitiv in viata noastra. Eclipsele fac acest lucru si mai intens, sunt ca un detergent puternic de curatare si te ridica la un nivel total nou urmare a efectului lor. Dar totul este pentru binele nostru. Ca sa avansam, avem nevoie sa ne debarasam, sa dam drumul, sa eliberam si exact asta ne ghideaza aceasta eclipsa partiala de Luna plina in Capricorn sa facem. Schimbarea este dificila dar este crucial ca sa ne reamintim de puterea noastra atunci cand trecem prin asemenea procese, conform sfatulparintilor.ro.

Eclipsă de lună, 16 iulie 2019. Unul din domeniile pe care aceasta eclipsa de Luna plina le impacteaza este cel al dragostei.

Nu este insa motiv de panica, nu inseamna ca relatia in care esti se poate termina, asa, dintr-o data, doar pentru ca e Luna plina, e eclipsa partiala si pentru ca Luna plina vine cu procese de debarasare. Cat timp suntem comisi sa evoluam personal, putem sa ne cream ce vis dorim si o putem face foarte bine din actualele relatii. Dar acestea trebuie sa evolueze si ele, iar ce aspecte nu sunt functionale vor cunoaste ajustari.

Daca esti in contact cu emotiile, cu dorintele si nevoile tale, vei putea sa vezi clar incotro are potential sa ajunga viata ta sentimentala.

Luna plina in Capricorn de marti 16 iulie 2019 iti va lumina ce nu functioneaza in domeniul amorului ca tu sa poti reflecta la acest aspect, sa il cureti rezolvandu-l si sa mergi mai departe mai bine decat erai.

Eclipsă de lună, 16 iulie 2019. Iata impactul acestei Luni pline in Capricorn dublate de puternicul efect de eclipsa partiala asupra fiecarei zodii:

Eclipsă de lună, 16 iulie 2019. BERBEC

Sa stii ca mediul de birou si munca profesionala nu este cel mai romantic cadru pentru amorul tau. Incearca sa iti eliberezi spatiu in agenda pentru o intalnire tarzie amoroasa sau pentru un maraton in doi in intimitate. Munca iti poate cauza stres suplimentar in aceasta perioada. Daca vrei sa ai o viata personala functionala, incearca in mod deliberat sa te relaxezi si sa te desfaci din capcana haosului. Cere-i persoanei iubite sa iti faca un masaj ca sa iti revigorezi starea de spirit sau, daca esti singur, aprinde-ti lumanarele si creaza un ambient in care sa te conectezi cu iubire la tine.

Eclipsă de lună, 16 iulie 2019. TAUR

Taurii se pot astepta ca atmosfera acestei eclipse partiale de Luna plina sa ii izbeasca cu un val de sentimente si emotii si poate chiar sa va ganditi sa va retrageti din ritmul cotidian ca sa le gestionati cum trebuie. Orice clipa de solitudine, fie pe malul marii, fie in ce context simti ca esti in propria intimitate te va ajuta sa iti lingi ranile emotionale cauzate de inmuierea adusa de Luna plina. Esti incurajat sa ai aproape un jurnal si sa notezi ce simti si ce solutii gasesti ca sa procesezi aceste emotii. Curata ce nu iti mai serveste.

Eclipsă de lună, 16 iulie 2019. GEMENI

Eclipsă de lună, 16 iulie 2019. Este important sa te focusezi mai mult pe tine cu ocazia acestei eclipse partiale de Luna plina. Poate ca este dur sa setezi granite intr-o relatie de amor dar este necesar pentru tine acum. Limitele sunt bune iar acum este un asemenea moment. Daca cineva a cerut prea multe de la tine fara sa dea nimic in schimb, este timpul sa pui punct sau macar sa limitezi accesul acestei persoane spre cufarul plin cu emotiile tale. Se numeste respect de sine.

Eclipsă de lună, 16 iulie 2019. RAC

Ai fost bantuit de prea multe ori de o relatie care ba vine, ba pleca, ba e, ba nu e, ba te sustine, ba te coboara ? Relatiile de tipul carusel sus-jos isi pot avea zilele numarate si se indreapta spre ultima lor reprezentatie. Da drumul celor care au fost falsi prieteni. Poate ca nu este usor dar este esential pentru cresterea ta. Deschide-te spre parteneriate adevarate, autentice in care va sustineti reciproc cresterea si evolutia.

Eclipsă de lună, 16 iulie 2019. LEU

Cu ocazia acestei eclipse partiale de Luna plina, nesigurantele in relatie isi pot scoate capul la lumina mai ales daca exista si ceva competitie la orizont, si poate chiar fioroasa. Nu te stresa daca este acest caz. Nu este stilul tau sa te iei la tranta cu competitorii in amor. Vei avea propriul tau succes la momentul potrivit. In plus, tu esti un Leu. Totul se aseaza in ritmul sau atunci cand este cazul. Viata nu este o cursa competitionala spre inima cuiva.

Eclipsă de lună, 16 iulie 2019. FECIOARA

Stai cat se poate de departe de a juca orice fel de joc doar ca sa atragi atentia cuiva pe care il/o consideri interesant si atractiv. Daca te implici in conflicte cu persoana pe care o iubesti, in contextul energiei puternice de eclipsa partiala de Luna plina, se vor isca lupte aprige de putere. Nu hrani aceasta energie daca vrei sa activezi linistea si armonia, esti sfatuit. Mentine jocurile pe teritoriul sigur in perioada eclipsei si incearca sa nu te lasi deranjat de niciun text care are intentia, poate inconstienta, de a-ti atinge niste butoane declansatoare.

Eclipsă de lună, 16 iulie 2019. BALANTA

Eclipsă de lună, 16 iulie 2019. Se prea poate sa nu se lase cu intalniri fierbinti amoroase pentru zodia ta in preajma eclipsei partiale de Luna plina dar este in regula. Lumea se schimba si asta iti permite si tie sa iti transformi emotiile si visele. Foloseste acest timp ca sa te gandesti ce vrei cu adevarat de la dragoste si unde te vezi ca esti de fapt. Uneori, a ajunge sa te cunosti mai bine langa lumina unei lumanari aprinse la o cina este una din cele mai bune actiuni pe care le poti face pentru viata ta sentimentala.

Eclipsă de lună, 16 iulie 2019. SCORPION

Ai multe de vorbit ? Aceasta eclipsa partiala de Luna plina iti va activa dragul pentru toate acele sporovaieli dulci cu persoana pe care o iubesti. Esti in dispozitie sa te expimi, chiar daca asta inseamna sa iti impartasesti cele mai intime trairi si vulnerabile stari. Esti pregatit sa faci unele confesiuni profunde in amor sau cel putin sa transformi acele sentimente puternice si frumoase in arta.

Eclipsă de lună, 16 iulie 2019. SAGETATOR

Ai bugetul cam retrans pentru intalnirile amoroase pe care le doresti ? Poate ca finantele nu sunt generoase, dar vei gasi tu un mod de a te bucura de iubire fara sa o legi neaparat de continutul contului bancar. Da, eclipsa partiala de Luna plina te poate provoca la capitolul financiar al iubirii tale tocmai acum cand ai atatea planuri, insa provocarea ta este sa fii liber si creativ cu tot ce construiesti in intalnirile alaturi de persoana iubita.

Eclipsă de lună, 16 iulie 2019. CAPRICORN

Eclipsă de lună, 16 iulie 2019. Daca te-ai simtit cam la mila altei persoane, pregateste-te ca acest lucru sa se schimbe. Iti vei lua inapoi puterea personala iar asta te va face sa te simti mult mai in siguranta ca oricand. Petrece timpul cu tine insuti/insati, fii tu pentru tine acea persoana pe care o admiri si iubesti in primul rand si avanseaza cu acest tip de incredere de sine minunata mai departe. Daca e sa te urmeze careva, este mai intai beneficiul sau.

Eclipsă de lună, 16 iulie 2019. VARSATOR

Eclipsa partiala de Luna plina iti ofera o perioada speciala si extrem de potenta de a reflecta asupra trecutului. Ce nu a functionat ? Ce poate fi lasat in urma ? Dar cel mai important lucru, ce poti tu invata din tot ce a fost ? Iti pot fi scoase la lumina dureri sentimentale vechi care te-au facut sa fii prudent, vulnerabil iar constentizarea lor te face sa avansezi emotional. Poate ca este dureros sa revizitezi aspecte dureroase, dar confuntarea ranilor trecute este modul de vindecare pentru ele, ca sa iti deschizi inima pentru un viitor proaspat.

Eclipsă de lună, 16 iulie 2019. PESTI

Eclipsă de lună, 16 iulie 2019. Eclipsa partiala de Luna plina te poate face sa te simti cam pierdut, nevazut si neinsemnat in compania persoanei pe care o iubesti, fapt care poate cauza tensiuni si confuzie. Emotiile din relatiile intime asociate neadecvarii pot sa fie amplificate de eclipsa. Daca te simti dat la o parte, ignorat, nebagat in seama, neimportant, neauzit, este un excelent moment sa faci un pas in spate si sa reevaluezi onest dinamica relatiei respective.