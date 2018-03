Ecaterina Andronescu s-a decis: Candidează pentru funcţia de preşedinte executiv

Ecaterina Andronescu

Ecaterina Andronescu a anunţat că şi-a depus candidatura pentru funcţia de preşedinte executiv al PSD, unde candidează și favorita lui Dragnea, Viorica Dăncilă. Mai mult, Andronescu a atacat conducerea PSD.

Andronescu a spus că nu trebuia să se organizeze alegeri, ci era nevoie de un Congres în care să se vină cu un proiect de ţară şi să ofere explicaţii pentru prăbuşirea PSD în sondaje.

Ea a mai adăugat că, dacă tot se organizează alegeri, era normal să se organizeze pentru toate funcţiile, inclusiv cea ce preşedinte de partid.

PSD îşi încalcă propriul regulament forţând candidatura unor membri care nu au recomandarea organizaţiei din care fac parte, a spus miercuri Ecaterina Andronescu.

"În comitetul executiv s-a stabilit că organizaţia din care face parte candidatul face o recomandare pentru poziţia de vicepreşedinte regional, nu s-a stabilit nimic în legatura cu preşedinte executiv şi, respectiv, cu secretarul general şi aş fi vrut să clarific aceste lucruri. Dl. secretar Neacşu confirmă ca s-ar fi discutat, dar eu am fost foarte atentă şi acest lucru nu s-a discutat. Am intrebat dacă în situiaţia în care se depune candidatura fără această recomandare se ia în calcul sau nu, raspunsul a fost ca da, se ia in calcul.", a declarat Andronescu.

Nu este primul atac lansat, în ultimele zile, de Ecaterina Andonescu. Sâmbăta trecută, ea a declarat că "ar fi păgubos şi pentru PSD, dar cred că ar fi păgubos în primul rând pentru domnul Dragnea să-i înlăture pe oamenii care au puncte de vedere. (…) Nu toţi să spunem DA, fără să judecăm cu proprii noştri neuroni şi să exprimăm puncte de vedere care, chiar dacă nu sunt identice cu ale liderului nostru, putem să găsim soluţii, a declarat senatorul PSD la la Realitatea TV.

Andronescu nu este susținută în această candidatură de filiala din care face parte, cea din București, care o sprijină în schimb pe Viorica Dăncilă.

”Organizaţia regională PSD Bucureşti-Ilfov a votat în aceasta seară (miercuri seara - n.r.), în cadrul Biroului Permanent comun al organizaţiei, o serie de rezoluţii în vederea Congresului Extraordinar al PSD din 10 martie 2018. Astfel, Regiunea Bucureşti-Ilfov a votat pentru mandat de susţinere şi încredere pentru preşedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea. Biroul Permanent al organizaţiei regionale PSD Bucureşti-Ilfov îşi exprimă convingerea că numai prin menţinerea unităţii, continuităţii, echilibrului şi coerenţei în deciziile şi acţiunile sale politice, PSD va reuşi să-şi îndeplinească obiectivul major: asigurarea climatului politic pentru îndeplinirea integrală a Programului de guvernare”, se arată într-un comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, Organizaţia PSD Bucureşti Ilfov a votat şi pentru susţinerea continuării Programului de guvernare al PSD, ”pentru a duce până la capăt măsurile cu care PSD a câştigat, cu o largă majoritate, încrederea romănilor şi scrutinul electoral din 2016”.

De asemenea, Organizaţia PSD Bucureşti Ilfov a decis susţinerea premierului Viorica Dăncilă pentru funcţia de preşedinte executiv al PSD.