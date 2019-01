Ecaterina Andronescu, pentru realitatea.net: "Discutăm scurtarea vacanței de iarnă". Reacții prompte

Foto: Cristian Otopeanu

Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, a dezvăluit într-un interviu acordat site-ului realitatea.net că se discută modificarea structurii anului școlar 2019-2020, luându-se în calcul scurtarea vacanței de iarnă. Majoritatea presei a preluat declarațiile acordate de Ecaterina Andronescu pentru realitatea.net, iar reacțiile nu au întârziat să apară.

Ecaterina Andronescu a explicat, în premieră pentru realitatea.net, modificările avute în vedere pentru anul școlar 2019-2020.

Redăm un fragment din interviul acordat jurnalistului Cristian Otopeanu:

- Doamna ministru, ce alte schimbări mai preconizați?

- In legatura cu vacantele intersemestriale. Saptamana trecuta, am regandit structura anului scolar. Este vorba despre structura anului scolar 2019-2020. Si cred ca sunt modificari importante. As vrea sa punem aceasta discutie, rezultatul ei in dezbatere publica, sa vedem care sunt reactiile. Dupa opinia mea, pare o regandire a structurii anului scolar ceva mai potrivita, atat pentru parinti, cat si pentru profesori.

- In ce sens? Va rog sa detaliati, spuneti-ne concret.

- De exemplu, foarte multi parinti mi-au reprosat ca au luat vacanta copiii pe 21 decembrie, au avut vacanta pana in 15 ianuarie, o perioada ingrozitor de lunga, prea mult, dupa care mai au 3 saptamani de vacanta, se termina semestrul si incep, mai au inca o vacanta si semestrul urmator.

Dupa parerea mea, vacanta aceasta este mult prea lunga. Sau, daca o facem la fel de lunga, sa incercam sa inchidem altfel semestrul. In asa fel incat, dupa vacanta, copilul sa inceapa un alt semestru. Pentru ca altfel il zapacim. Trei saptamani sta acasa, a uitat, il cheama profesorul la scoala inca trei saptamani, ii incheie situatia, copilul este inca nereconectat la programul de invatamant dupa trei saptamani de vacanta.

- Stati un pic, deci va ganditi sa scurtati vacanta de...

- Vacanta de iarna. Si ne gandim sa organizam putin diferit semestrele pentru clasele 1-12. Sa aducem examenele din vara ceva mai devreme, evaluarea de la clasa a VIII-a si examenul de Bacalaureat, sa aiba si profesorii vacanta, ca noi tot le cerem, le cerem, dar trebuie sa le dam si vacanta.

- Si scurtarea vacantei ce ar presupune? Ca vacanta de iarna sa nu mai fie, sa spunem, din 21 decembrie pana pe 15 ianuarie, ci din 21 decembrie pana pe 7 sau 8 ianuarie?

- Da. Dar dupa aceea incepe semestrul doi. Acum sunt trei saptamani de vacanta in interiorul semestrului. Trei saptamani, da? Dupa care mai face trei saptamani de scoala si iar ii mai dam vacanta. Si abia dupa aceea incepe semestrul doi. Noi incercam sa inchidem semestrul I, sa il trimitem in vacanta, dupa care se duce in semestrul II, cu vacanta de Pasti...

- Nu ati mai spus acest lucru pana acum.

- Nu l-am mai spus, este adevarat. Saptamana trecuta am discutat cu colegii din preuniversitar. Pare o chestiune logica, dar acum vrem sa vedem si reactiile, pentru ca poate noi nu am vazut alte probleme. Acum, colegii mei discuta cu toti inspectorii scolari pe aceasta tema si vom vedea ce reactii vor fi.

- Va dati seama, copiii nu vor fi incantati ca li se va scurta vacanta.

- Da, dar ganditi-va ca eu sunt profesor si trebuie sa il mentin atent la scoala, in priza, cumva. Practic, vom avea un semestru I mai scurt, un semestru II mai lung, dar fara vacante intersemestriale. Va fi mai putin fragmentat semestrul, cred ca asa este mai corect spus. Pe mine nu ma intereseaza taiatul saptamanii, ci sa nu mai fragmentam semestrele.

În direct la Realitatea TV, Iulian Cristache, președintele Federației Asociațiilor de Părinți, a spus: "Haideti sa vorbim despre vacanta. Mare lucru nu cred ca vom putea schimba, atat timp cat avem vacante de vara, cea mai lunga la nivel european, de trei luni de zile. Vacanta de iarna se poate scurta, intr-adevar, cu o saptamana, dar atat. Nimic mai mult.

Noi ne-am dorit ca aceasta vacanta de iarna sa aiba trei saptamani, astfel incat sa ajutam scolile din mediul rural, care nu erau in stare sa isi asigure stocul de combustibil solid pe perioada iernii. Vorbeam despre economie de o saptamana.

In rest, nu este o problema. Daca doreste sa scurteze cu o saptamana, si probabil sa se renunte si la saptamana de pauza intersemestriala. In alta parte nu prea avem unde sa umblam, pentru ca eu mi-as fi dorit ca anul scolar sa inceapa la 1 septembrie, dar inteleg ca nu se poate, avand in vedere si presiunea patronatelor din industria hoteliera, care, din contra, isi doresc ca anul sa inceapa cat mai tarziu, adica undeva pe la 1 octombrie si noi nu suntem de acord cu asa ceva.

Iar mai devreme de 15 iunie sa termini anul scolar nu ai cum, pentru ca deja avem un an scolar foarte scurt, cu 165-166 de saptamani si nu ne incadram astfel incat sa desfasuram toata programa scolara.

Nu se poate sa vii cu examenul din vara mai devreme, ca sa vii cu examenul mai devreme, trebuie sa termini anul scolar mai devreme de 15 iunie. Ceea ce este imposibil. Nu ai cum sa termini mai devreme, pentru ca nu ai timp sa desfasori programa scolara. Nu cred ca (n.r. ministrul Ecaterina Andronescu) va putea gasi o solutie sa termine anul scolar mai devreme".