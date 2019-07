E oficial! Dăncilă: Moga, propunerea pentru MAI. Mihai Fifor, vicepremier, iar Mănescu, la Externe

Viorica Dancila, la Calarasi

Senatorul Nicolae Moga a fost validat, luni, de Comitetul Executiv Naţional al PSD pentru funcţia de ministru al Afacerilor Interne, iar Mihai Fifor - pentru funcţia de vicepremier pe parteneriate strategice, a anunţat, la finalul CEx, preşedintele PSD, Viorica Dăncilă.

”Am propus schimbarea miniștrilor Carmen Dan cu Nicolae Moga și Teodor Meleșcanu, cu Ramona Mănescu. Am propus pe Mihai Fifor vicepremier pe partnereiate strategice. Vicepremier pe probleme economice, unde interimatul se încheie în august, vom avea discuții”, a afirmat Viorica Dăncilă

Conducerea social-democrată a luat act de propunerea ALDE de înlocuire a lui Teodor Meleşcanu cu Ramona Mănescu în funcţia de ministru al Afacerilor Externe, a mai afirmat premierul.

"Am spus colegilor din CEx că avem două portofolii de vicepremier pentru care trebuie să facem nominalizări: cel pe probleme economice şi cel pe parteneriate strategice, că încă şase ministere le-am făcut o evaluare şi am propus CExN schimbarea ministrului Afacerilor Interne, Carmen Dan, cu senatorul Nicolae Moga de la Constanţa. Am luat act de dorinţa de a schimba pe domnul Teodor Meleşcanu cu Ramona Mănescu ca şi ministru al Afacerilor Externe şi am propus pentru funcţia de vicepremier pe parteneriate strategice pe domnul Mihai Fifor, având în vedere că ne aflăm la finalul interimatului legat de acest portofoliu", a declarat Dăncilă.