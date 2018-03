"E absurd să asiguri securitatea energetică a Ungariei când ai 4 mil. de case încălzite cu lemne"

Gaze naturale la Marea Neagră

Parlamentul trebuie să dea o lege prin care se interzice orice export de gaz din România până când toate locuinţele din România au instalaţie de gaz metan sau sunt conectate la un sistem centralizat de încălzire, spun jurnaliștii de la Ziarul Financiar.

"Este o aiureală „să asiguri securitatea energetică" a Ungariei sau Austriei sau a altor ţări din regiune prin exporturi de gaze în condiţiile în care 4 milioane de locuinţe din România din cele 8 milioane existente se încălzesc cu lemne", scrie Sorin Pîslaru, redactorul-șef al ZF.

Potrivit acestuia, trebuie în primul rând satisfăcute nevoile de producţie de energie electrică, de prelucrare a gazului în petrochimia românească şi de folosire a lui în industrie.

Din restul de 4 milioane, 2 milioane se încălzesc cu centrale individuale pe gaz şi alte 2 milioane sunt conectate la sisteme centralizate.

Peste 10 ani, se estimează că vor putea fi extrase din Marea Neagră circa 4-6 miliarde mc de gaz pe an, iar conducta care se face de către Transgaz de la Tuzla via Podişor până la Nădlac are o capacitate de 4 mld. mc/an. Două firme ungare au câştigat deja dreptul de a transporta acest gaz.

Peste 10 ani, dacă numărul de locuinţe conectate la gaz va fi de 4 milioane, consumul populaţiei va fi de 5 mld. metri cubi.

Dacă vom avea în aceeaşi perioadă şi o revenire a industriei petrochimice şi de îngrăşăminte - de care avem nevoie pentru a folosi gazul natural pentru a aduce dezvoltarea economică în România - , atunci consumul industriei poate să ajungă la 10 mld. metri cubi, faţă de 7,5 mld. mc în prezent.

Deci în total vom consuma 5 mld. mc - 10 mld. metri cubi - 15 mld metri cubi/an. Ce vom face, când noi vom avea o producţie terestră de 10 mld. mc sau mai mică, vom importa din Rusia 5 mld. mc şi în acelaşi timp vom exporta în Vest 4 mld. mc/an prin conducta separată de sistemul naţional de transport?

"Practic avem o resursă pe care nu o folosim. Nu poţi să faci industrie, de oricare ar fi - mică sau mare, auto, de mobilă, chimică, de materiale plastice, alimentară, fără electricitate şi gaz metan...Şi iată cum un cetăţean din Târgu-Cărbuneşti gândeşte simplu şi cu bun-simţ: dacă trece conducta pe lângă noi, nu este normal să avem şi noi gaz să ne încălzim? Că nu vrem degeaba, vă plătim! Iar asta este valabil pentru toată România", mai spune jurnalistul ZF.