Dan Vasile Mihale: Politică... de şorici

"Povestea porcului...'', ultima dezvăluire a lui Dan Andronic despre subteranele politicii românești, este, cu siguranță, veridică 100% și riscă să devină best seller. România nu are polticieni de caviar, ci de șorici sau, pardon, de troacă...

Nu am pus la îndoială spusele lui Dan Andronic nici când a vorbit prima oară de sufrageria lui Oprea, deși toți actorii au adoptat poziția struțului... Este un tip umblat prin meandrele politicii românești și are multe de spus. În plus, este un gazetar cu experiență și un comandant de oști care nu își lasă soldații răniți pe câmpul de luptă. Am lucrat cu el și știu ce spun. Ca orice om, are și defecte, dar și calități pe care mulți dintre detractorii săi nu le știu. Andronic nu a întors niciodată spatele unui coleg de breaslă. Este coleric, dar și generos. Este exigent, dar are și simțul umorului. Nu vreau să insist și îmi asum înjurăturile celor care îl contestă...

Vreau doar să spun că "Povestea porcului...'' este cea mai verosimilă dezvăluire din seria sa de povești de culise din politica românească, o politică de troacă, în care abundă oamenii lipsiți de caracter și valoare, o politică de complicități oneroase, transpartinice, care a dus la politizarea excesivă a instituțiilor și la șubrezirea statului de drept.

"Statul paralel'' pe care îl clamează, fără încetare, Tăriceanu, premierul care îi cerea favoruri lui Băsescu prin Elena Udrea, este produsul complicităților ordinare care l-au menținut încă cinci ani pe Băsescu la Palatul Cotroceni, deși sondajele indicau altceva.

Toți cei care i-au pus la picioare, abuziv, puterea lui Traian Băsescu încă un mandat trebuie să plătească. Până acum a plătit doar Coldea, fostul adjunct al șefului SRI. Lista de meseni este însă mult mai lungă, iar actorii au mai prins un șorici din porcul lui Dragnea și în 2013. Cu alte cuvinte, au schimbat stăpânul, dar nu și obiceiurile...

Revenind însă la "Povestea porcului'' descrisă de Andronic, nici nu îmi imaginam un alt tablou cu politicienii aflați la putere. Scena cu șoriciul le vine mănușă. Ăștia nu sunt politicieni de caviar, ci de șorici... Porcul a jucat un rol important în politica românească. Un fost ministru țărănist chiar a stat câțiva ani la pușcărie pentru câțiva caltaboși și multe altele...

Pe vremuri, într-o schiță umoristică, una camuflată de cenzură, marele actor Dem Rădulescu îi spunea porcului "agregat''. Sunt tare curios ce nume conspirativ are porcul pentru actuala clasa politică...