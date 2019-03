Dungaciu: România asistă impasibilă cum Ungaria își extinde controlul asupra Ardealului

Sociologul și geopoliticianul Dan Dungaciu avertiează asupra faptului că România asistă complice și impasibilă la extinderea agresivă a discursului secesionist promovat de Ungaria în Ardeal. Pas cu pas, Budapesta readuce pe tapet toate chestiunile pe care le-a considerat nerezolvate după unirea Transilvaniei cu Regatul României, la finele Primului Război Mondial, a afirmat Dungaciu în emisiunea lui Cozmin Gușă, „România 2019”.

UDMR a devenit filială FIDESZ, nu mai există nicio opoziție în fața lui Orban



„UDMR n-a fost niciodată atât de monolitic așa cum este acum, dar aici este mâna lui Viktor Orban, care a negociat atât de dur, cine nu a făcut ca el, i s-a opus, n-a mai fost în UDMR, n-am mai primit sponsorizări, finanțare, sprijin politic. Așa se explică și dispariția multor publicații și organe de presă în limba maghiară din Transilvania care n-au urmat linia trasată de la Budapesta. Radicalismul lui Orban a fost evident, iar liderii UDMR au pupat inelul și astfel UDMR a ajuns să fie filială FIDESZ, pentru că nu mai există voci care să se exprime altfel”, a opinat Dan Dungaciu.







Din păcate, Ungaria e pe un drum greșit.



„Nu e firesc ca 70% din voturi să meargă la FIDESZ și JOBBIK, nu e firesc ca un stat european membru NATO să înceapă campanii împotriva unor oameni precum Juncker, Timmermans, Soros, maniera de a acţiona a Budapestei este neverosimilă, dar la fel de neverosimilă este reacţia internă. Este un pericol acolo pentru că rezistența la mesaje extreme și extremiste în Ungaria pare să se diluează. Din acest punct de vedere, România trebuie să fie extrem de atentă, pentru că intruziunea maghiară nu se va opri. Uitați-vă ce se întâmplă și în spațiul european, unde mișcări de acest gen par să scape de sub control, iar acest lucru este extrem de atent monitorizat de forțe din Federația Rusă care nu neapărat inventează aceste focare potențiale de conflict, dar cu siguranță le valorofică. În cazul conflictului de care vorbim, fără îndoială că aceste forțe sunt pregătite să arunce gaz pe foc ca să grăbească această confruntare. Este vorba de un tip de iresponsabilitate ce se naşte la Budapesta şi devine din ce în ce mai vizibilă și acest lucru trebuie oprit. Ne apropiem de un conflict pe care, dacă nu suntem suficient de lucizi, nu-l vom putea gestiona și nu-l vom putea opri la timp”, a avertizat Dungaciu.



Din păcate, UDMR a devenit soluția imorală



„Pericolul este cu atât mai mare cu cât nu văd în Ungaria, în acest moment, vreo forţă capabilă să se opună acestui elan absolut iresponsabil pe care Viktor Orban îl are, iar cedările pe care le fac politicienii români, în numele prezervării majorității politice, sunt ridicole. În acest sens, vorbeam de un Snagov în chestiunea maghiară, așa cum in 1995, la Snagov, Avem nevoie de un astfel de consens, avem nevoie ca toate partidele să-și asume niște linii roșii peste care să nu se treacă, indiferent că are nevoie de niște procente în plus la vot. Azi, UDMR a devenit o soluţie imorală și trebuie să găsim rapid o soluție de a nu alunecta pe această spirală a violenței. Cu câ trece timpul, reacţia Românieie ar trebui să fie mai dură şi, cu cât se va întâmpla asta, cu atât riscul unui conflict este mai mare”, a mai spus acesta.



Politicienii români au ajuns în faza nesimțirii în fața pericolului



Socilologul Dan Dungaciu a remarcat și atitudinea greșită a autorităților din România față de această amenințare. „Din păcate, noi am ajuns în faza de nesimțire, nu numai că nu ne mai deranjează, am ajuns să fim nesimțitori la astfel de atitudini. Imaginați-vă că la un moment dat toate piesele se așază pe tablă exact cu aceleași revendicări și argumente pe care Ungaria le-a avut la Trianon. Unul dintre argumentele de atunci era că Ungaria nu se poate rupe de Transilvania din cauza interconectivității economice. Din această perspectivă trebuie să înțelegem de ce nu e deloc întâmplător că Viktor Orban vine cu investiţii şi bani, pentru că această conectare economică şi conexiuni vor conta într-o discuţie ulterioară, pe care Budapesta ar putea-o ridica la un moment dat. Este posibil ca la un moment dat chiar de la nivelul UE această problemă a cosuveranităţii să fie privită cu detașare și chiar considerată normală”, a avertizat Dungaciu, în dialogul său cu Cozmin Gușă, la „România 2019”.

"Absolut tot ce au facut UDMR si guvernul Orban in aceasta perioada, absolut tot s-a facut si in perioada interbelica. Toate chestiunile pe care politicienii nostri le-au trecut cu vederea au fost trecute cu vederea si in perioada interbelica. Noi ne imbatam cu apa rece si credem ca daca noi vom fi rezonabili, si ei se vor simti cumva asa obligati sa fie rezonabili. E o prostie! Acum vine Ungaria, care isi doreste sa uzurpe pozitia naturala a Romaniei de lider in regiune si chiar vrea sa fie lider si si-o asuma si spune: 'Ma opun aderarii Romaniei la OECD'. Formal s- a opus", a spus analistul politic Petrisor Peiu.