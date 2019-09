Duminica lacrimilor pentru Andreea Bălan. Dezvăluiri neștiute din timpul nunții FOTO

Andreea Bălan și George Burcea s-au cununat religios, duminică, 15 septembrie, la Biserica Sfânta Treime Dudeşti, din Capitală. Tot în aceeaşi zi, au botezat-o şi pe fiica lor, Clara Maria, în vârstă de cinci luni. La petrecerea celor doi au luat parte în jur de 250 de invitaţi, printre care foarte multe vedete apropiate Andreei și lui George.

Însăși Andreea a făcut mărturisiri emoționante din timpul ceremoniei religioase.

"Duminica, in ziua nuntii am lacrimat incontinuu. Mama, cu lacrimi in ochi mi-a spus ca ma iubeste si ca e mandra de mine si de tot ce am realizat. Bunica a plans toata slujba si mi-a spus ca e cea mai fericita deoarece am facut taina cununiei. Nasii nostrii minunati ne-au sustinut si incurajat la fiecare pas.

In biserica nu ma puteam stapanii din plans deoarece mi-a trecut prin fata ochilor toata viata si toate greutatie care m-au adus azi aici. M-am simtit ca o Cenusareasa care si-a gasit printul si fericirea. Nu mi-a fost usor deloc in toti acesti ani, dar am stiut ca intr-o zi voi avea doi copii minunati, un sot iubitor si oameni care sa imi fie alaturi la bine si la greu. Noua mea piesa, INGER PAZITOR, noua mea piesa, spune povestea mea, povestea noastra, dar si povestea voastra. E despre curaj, iubire, puterea de a merge mai departe orice ar fi si de a fi alaturi de persoana iubita la bine si la greu.", a scris Andreea Bălan.