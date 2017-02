Dronele au descoperit asta, zburând deasupra pădurii amazoniene: asemănări şocante cu Stonehenge

Cercetătorii care au ales să piloteze drone deasupra pădurii amazoniene din Brazilia au descoperit peste 450 de structuri asemănătoare ca mărime, structură şi chiar scopul în care au fost folosite cu Stonehenge din Marea Britanie.

Structurile erau folosite, se pare, pentru adunări publice şi pentru ritualuri, au dezvăluit cercetătorii în Proceedings of the National Academy of Sciences. Ascunse sub o "perdea" deasă de copaci timp de aproximativ 2000 de ani, defrişările din prezent au făcut ca structurile să poată fi mai vizibile şi mai uşor de reperat de drone.



Descoperirea adaugă un nou capitol în privinţa informaţiilor despre pădurea amazoniană şi a speculaţiilor că a fost complet neatinsă de oameni până în timpurile moderne.



"Adevărul este că aceste locuri au stat ascunse timp de secole în spatele unei păduri mature şi asta contrazice ideea că aceste păduri amazoniene sunt "ecosisteme pure", susţine cercetătorul principal, Jennifer Watling, de la Universitatea din Sao Paulo, pentru The Telegraph.



Cercetătorii spun că indigenii au reuşit să aibă grijă de teren cu foarte mare grijă, defrişând doar mici păduri de bambus pentru a crea structurile şi pentru a încuraja creşterea speciilor pe care le-ar putea folosi sau comercializa, scrie UPI.