DRAMĂ! Un cântăreţ cu mult succes a fost găsit mort în patul lui. Decedase în somn

William Onyeabor, unul dintre pionerii muzicii electro-fuk, a murit în somn, la vârsta de 70 de ani. Apropiaţii au afirmat că artistul se confruntase în ultima vreme cu mai multe probleme de sănătate.

William Onyeabor a scos nouă albume în perioada 1977-1985, cu care a reuşit să devină cunoscut la nivel mondial. Născut în Nigeria, cântăreţul a fost activ până spre ultima parte a vieţii. În 2013, a lansat un album "best of", intitulat "Who Is William Onyeabor?".

A lăsat în urmă o soţie, 4 copii şi 4 nepoţi.