Dragnea, atac la Toader pentru "ordonanțele care nu există": Păi de ce ai ieșit, frate, în ianuarie?

Dragnea îl amenință pe Toader cu CEX-ul PSD

FOTO: INQUAM Photos: George_Calin

Liderul PSD Liviu Dragnea spune că există "o mare supărare" în PSD la adresa lui Tudorel Toader deoarece ministrul Justiției a anunțat că pregătește anumite ordonanțe și nu le-a mai dat. Asta a pus PSD în situația să plătească "un cost mare", a acuzat Dragnea joi seara, la o emisiune TV.

În contextul lansării de noi acuzații la adresa statelor europene și multinaționalelor cărora PSD le-a deranjat "interese uriașe", Dragnea a menționat o "campanie demonizare" la adresa sa, iar forțele ostile s-au folosit și de "subiectul fals" al ordonanțelor pe justiție:

"Noi vrem respect, asta vrem să impunem. Se trage din toate părțile în noi pentru niște ordonanțe care nu există. Orice țară are dreptul să-și stabilească politica penală, Cioloș a putut să dea ordonanțe, că era de-al lor...Eu îmi asum orice risc, sunt paratrăznetul principal. Ne-a ajutat și domnul Toader, și Guvernul. PSD riscă să plătească un cost mare pe care acum trebuie să-l recuperăm pentru că s-a vorbit despre niște ordonanțe, că s-ar da, și aici și Bruxelles. Apoi nu se mai pot da. Păi de ce ai ieșit, frate, cu declarațiile astea în ianuarie? Habar nu am, nu am timp să analizez asta, nu pot să stau zile întregi să analizez. Unii colegi spun că poate nu a fost niciodată nicio intenție să le dea, ci doar intenția de a produce zarvă".

Potrivit acestuia, s-a pierdut mult timp prețios în care Parlamentul putea trece prin procedură rapidă toate articolele constituționale sau cele neatacate la CCR. "Probabil le atacau în continuare, dar se adoptau în cele din urmă. Nu mai era zarvă pentru nimic", a precizat șeful PSD.

Întrebat despre motivele nervozității la adresa lui Toader, Liviu Dragnea a răspuns:

"Nu-s copil. Pentru motivele de care am vorbit mai devreme, totuși conduc cel mai mare partid din România, am avut rezultate mari, veniturile românilor au crescut, sigur că mă doare că în loc să avem posibilitatea să spunem ce am spus și ce am făcut, trebuie zilnic, și la Parlament și în mijlocul solarului, să mă întrebați de Toader și ordonanțe..."

Legat de o eventuală demitere a lui Toder, Dragnea a spus că acest lucru ține de premierul Viorica Dăncilă:

"Va hotărâ premierul, și-l asumă, nu și-l asumă, în partid nu pot să spun că mai există susținere pentru el. Există această supărare mare, că s-a făcut atâta scandal, țipă și ăia de la Bruxelles și ăștia de la noi...Dacă ai spus că urmează să, înseamnă că ai analizat, ți-ai asumat și adopți", a mai spus Liviu Dragnea la Antena 3.

Șeful PSD a spus că a avut și are în continuare un resptec foarte mare pentru capacitatea profesională a ministrului Justiției, dar a greșit foarte mult,

"A greșit foarte mult ca membru al unui guvern într-o perioadă așa de tensionată, tocmai din motivele astea false, ai nevoie de o repsonsabilitate mare pentru lucruri pe care să ți le asumi. Nu poți să anunți și apoi să te joci... Vom discuta într-un CEX viitor, nu va fi subiectul principal, Eu personal am o foarte mare supărare. Supărare, nu nervozitate. Când faci așa ceva, riști să anulezi tot ce ai făcut bun, în urma unei astfel de greșeli... Nu sunt bolnav de scenarită, nu spun că a fost intenție", a mai spus Liviu Dragnea.