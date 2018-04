Dragnea: Nu nerevocarea lui Kovesi m-a deranjat, ci atitudinea președintelui Iohannis

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, susține că nu refuzul președintelui Klaus Iohannis de a o revoca pe șefa DNA l-a deranjat, ci atitudinea șefului statului "faţă de dezvăluirile înfiorătoare" care au ieşit la iveală.

"Nu nerevocarea în sine m-a deranjat, m-a deranjat foarte mult atitudinea preşedintelui faţă de dezvăluirile înfiorătoare care au ieşit in ultimele zile. Adică nu te poţi face că nu înţelegi gravitatea acestor dezvăluiri, nu te poţi face că acest sistem n-a funcţionat, ba dimpotrivă, a funcţionat foarte rău şi a generat foarte multe abuzuri. Nu ştiu care a fost atitudinea preşedintelui, e opţiunea dumnealui, unii spun că au fost raţiuni electorale, (...) dar nu asta mă interesează foarte mult. Dar m-a deranjat această atitudine destul de pasivă faţă de grozăvia dezvăluirilor care au ieşit", a precizat preşedintele PSD, într-o emisiune tv, citat de Agerpres.

Și din acest motiv, a precizat Liviu Dragnea, ministrul Justiției se bucură de sprijinul și încrederea sa. "Tudorel Toader este profesor universitar de drept, este doctor în drept, este fost judecător, este fost judecător la CCR, este membru în comisia de la Veneţia, este un om cu pregătire juridică şi constituţională deosebită. Eu am foarte mare încredere în argumentaţia acestui om. Am spus şi spun în continuare că-i acord tot sprijinul meu pentru demersul pe care vrea să-l facă. Şi sunt convins că şi prim-ministrul îi va acorda sprijinul şi Guvernul, în ansamblu. Dacă domnul Tudorel Toader a anunţat că va sesiza CCR, înseamnă că are argumente foarte serioase şi foarte solide şi nu o face din nişte raţiuni personale", a declarat Dragnea, la Antena 3.

El a adăugat că şi Guvernul îl sprijină pe ministrul Justiţiei în demersul pe care îl va face la CCR referitor la refuzul preşedintelui Klaus Iohannis de a o revoca pe Laura Codruţa Kovesi din funcţia de procuror-şef al DNA.