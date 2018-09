Dragnea, noi declarații despre eventualele revocări din PSD

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a negat, luni, înaintea Şedinţei Biroului Permanent Naţional al PSD, informaţiile apărute în presă conform cărora ar urma să aibă loc revocări ale unor lideri social-democraţi.

”A apărut o prostie... care nu are nicio legătură cu realitatea, cu demiteri sau altceva. Eu ce am avut de spus am spus în CExN şi nu mă schimb”, a declarat Dragnea, întrebat dacă vor exista revocări în partid.

Luni, la Parlament, a fost convocat Biroul Permanent Național (BPN) al PSD. Liviu Dragnea stă faţă în faţă, la această oră, cu puciştii care i-au cerut demisia.

Înainte de această şedinţă, contestatarii liderului PSD - Firea, Ţuţuianu, Stănescu, Ciolacu şi Negoiţă - au avut o întâlnire în biroul lui Daniel Suciu.

Potrivit Realitatea TV, discuţiile s-au axat pe tema referendumului din 6-7 octombrie. În paralel, Dragnea a discutat cu susţinătorii, în biroul său. Printre aceştia, premierul Viorica Dăncilă şi ministrul de Interne, Carmen Dan.