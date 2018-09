Dragnea, despre scandalul Firea-Carmen Dan: Îi înţeleg supărarea, dar nu sunt de acord

Preşedintele PSD Liviu Dragnea a declarat sâmbătă, la Neptun, că nu este de acord cu supărarea Gabrielei Firea la adresa lui Carmen Dan, dar o înţelege, susţinând că presa este de vină că a redat greşit unele declaraţii din care ar fi reieşit că este acuzat prefectul, adică omul apropiat de Firea.

"Eu nu am primit nicio critică de la Firea în ședința PSD. Acolo s-a votat fără ca eu să merg cu o susținere pentru Carmen Dan. Un vot în unanimitate nu mai poate pune problema că eu o susțin pe Carmen Dan. O înțeleg pe Firea. Din partea mea, nu o să mă auziți că o să o critic pe Gabi Firea, sper că va trece peste această supărare. Spun foarte clar, jandarmeria a acționat corect. Ce s-ar întâmpla dacă s-ar face un protest și 400 de oameni ar merge la Cotroceni și i-ar ruga pe jandarmi ”dați-vă la o parte că vrem să vizităm Palatul Cotroceni. Nu știam că Firea va veni azi cu solicitarea de demitere. Eu nu sunt consilierul lui Carmen Dan și nu stau să-i pregătesc intervențiile din Cex. Am convenit că avem lucruri de făcut. Sper că într-o perioadă rezonabilă vor fi depășite aceste supărări. M-am uitat în sală, la momentul votului din Cex, cum mă uit și acum. Am două perechi de ochelari, unii de aproape și unii de distanță", a spus acesta.