Dragnea dă de înțeles că a "îmblânzit-o" pe Ecaterina Andronescu. Ce i-a promis

Liviu Dragnea a anunțat, duminica seara, în primul interviu după reconfirmarea la șefia PSD, că a avut două întâlniri cu senatorul PSD Ecaterina Andronescu după ce aceasta i-a cerut demisia.

Liviu Dragnea a menționat că Andronescu „va redeveni un om important in partid”.

„Cu doamna Andronescu am avut doua intalniri in utimele doua saptamani, are motive serioase de suparare. Trebuie sa redevina un om important in partid, pentru ca are o experienta deosebita. Este nevoie de o implicare mult mai mare si vor face tot ce imi sta in putinta", a declarat Dragnea, duminica seara, la Antena 3.

Ecaterina Andronescu a cerut, in urma cu o luna, demisiile lui Liviu Dragnea si Vioricai Dancila pentru a „nu da foc tarii", potrivit aktual24.ro.