Dragnea ar fi cerut instanței anularea alegerii noii conduceri a PSD

Dancila vs Dragnea

Fostul lider PSD Liviu Dragnea a depus în instanță o cerere de intervenție, în calitate de intervenient principal, în contradictoriu cu PSD, prin cabinetul avocatului Flavia Teodosoiu, pentru anularea alegerii Vioricăi Dăncilă și a lui Mihai Fifor la Congresul PSD în funcțiile de președinte, respectiv secretar general PSD, potrivit Știripesurse.ro.

Surse din conducerea PSD spun că solicitarea adresată instanței de Liviu Dragnea este „o aberație” și că instanța a rămas joi în pronunțare.

În cererea depusă în instanță, Liviu Dragnea cere respingerea cererii de inscriere in Registrul partidelor politic de la Tribunalul Bucuresti a rezultatului alegerii ca presedinte al PSD a Viorica Dancila 'pe motiv de ilegalitate si nestatuaritate a alegerii, datorita faptului ca alegerea sa ca Presedinte al PSD s-a facut de catre delegatii la Congresul PSD din 29 iunie in baza modificarilor de Statut votat tot in acel congres dar neinscrie la Tribunalul Bucuresti'.

De asemenea, Liviu Dragnea cere respingerea cererii de inscriere in Registrul partidelor politic de la Tribunalul Bucuresti a rezultatului alegerii ca secretar general al PSD a lui Mihai Fifor.