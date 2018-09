Dragnea: Am respect pentru ofiţerii SRI, nu şi pentru şefii lor

Liviu Dragnea

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat că respectă ofiţerii SRI, dar nu conducerile instituţiei, catalogând modul în care au acţionat acestea ca fiind "obscur şi subteran". Aceeaşi catalogare a avut-o şi pentru conducerea parchetelor.

"Ce ar pierde SRI? Eu am mare respecte pentru miile de ofiţeri SRI, nu pentru conducere, pentru că aceşti oameni fac o muncă nevăzută a căror rezultate se fac văzute, ei asigură un pilon serios pentru România, dar, din păcate, conducerile la aceste Serviciu au ieşit din matca constituţională şi au acţionat într-un mod subteran şi obscur. Sigur de ce nu le-ar place să rămână PSD la guvernare? Pentru am anunţat că vrem să modificăm toate legile securităţii naţionale şi vor reveni în matca lor şi nu vor mai putea să facă şi să desfacă parchete, să trimită sentinţe în plic", a declarat Liviu Dragnea, la Antena 3.

Preşedintele PSD a făcut referire şi la conducerile parchetelor.

"Conducerile parchetelor au ce pierde (n.r.: dacă rămâne PSD la putere) . O putere îgrozitoare pe care au exercitat-o în mod odios, nelegal şi neconstituţional, multi ani şi au o teamă mare de ideea de audit. Ca cineva va face o analiza a abuzurilor care au condus la oameni condamnaţi nevinovaţi, la destine frânte oameni din presă, politcieni, oamnei de afaceri oneşti, parlamentari, aleşi locali, au o teama, pentru că dacă PSD rămâne la guvernare rămâne posibilitatea ca şefii de parchete să fie realizate, nu pe baza unor înţelegeri oculte, ci numiri recomandate de competenţa acelor procurori numiţi şi dorinţa lor de a lucra într-o justiţie corectă", a mai spus Dragnea.

Preşedintele PSD a anunţat, duminică seara, că printre modificările conţinute în legile securităţii naţionale este una care pune în discuţie posibilitatea ca serviciile să nu mai poată avea firme sub acoperire.

"Să vorbim despre bugetele serviciilor. Niciodată nu m-am opus şi nu o să mă opun niciodată în a finanţa îndestulător bugetele serviciilor din România, dar a fost bugetul SRI cheltuit într-un mod netransparent. Nu ştiu câţi vor mai fi de acord ca bugetele serviciile să fie aprobate în orb", a declarat Liviu Dragnea, la Antena 3.

Liderul PSD a spus că se pune în discuţie posibilitatea ca serviciile să nu mai poată avea firme sub acoperire.

"O să discutăm serios dacă (serviciile -n.r.) vor mai avea posibilitatea sau nu să aibă firme sub acoperire. Gândiţi-vă ce înseamnă o societate economică sub acoperire în competiţie cu una care nu e sub acoperire", a completat Dragnea.

Preşedintele PSD a spus că vrea adoptarea legilor securităţilor naţionale în această sesiune parlamentară.

Sursa: Mediafax