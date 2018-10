Dragnea a cerut la consultări ”lustrația magistraților care au pus în aplicare protocoalele secrete”

După consultările de la Cotroceni, Liviu Dragnea a pecizat că i-a lăsat lui Klaus Iohannis o listă de principii pe tema justiției. Acestea includ la punctul 7 ”lustrația magistraților care au pus în aplicare protocoalele secrete”, una dintre preocupările intense ale șefului PSD.

"I-am lăsat domnului preşedinte 10 principiii pe care le urmărim noi, de asemenea i-am lăsat şi un set de 7 întrebări la care vom vedea dacă va dori să ne dea răspunsul", a spus Liviu Dragnea.

Totodată, Dragnea a anunțat, după consultările de la Cotroceni că nu s-a ajuns la niciun acord cu președintele Klaus Iohannis.

”A fost o discuție relativ așezată, în care domnul președinte ne-a spus punctul său de vedere și anume că procesul legislativ pe legile justiției trebuie reluat. Nu e nevoie din punctul nostru de vedere, pentru că există deja OUG 92 în Parlament și care cuprinde majoritatea propunerilor venite din partea Comisiei de la Veneția. Noi nu am respins niciodată o discuție despre sistemul de justiție din România, dimpotrivă. A fost un obiectiv asumat și am decis încă din 2016, am decis că nu ne vom face că nu vedem abuzurile la care sunt supuși oamenii din România. Nu putem să ne facem că nu vedem protocoalele secrete, toxice", a mai spus preşedintele PSD.

Iată lista decalogului prezentat de Liviu Dragnea şi partidul său lui Klaus Iohannis.

10 Principii pentru independența reală a Justiției și respectarea statului de drept

1) Respectarea Constituției României în litera și spiritul ei, inclusiv în ceea ce privește statutul procurorilor și judecătorilor

2) Stoparea abuzurilor din justiție împotriva cetățenilor și înlăturarea efectelor produse.

3) Respectarea drepturilor fundamentale ale omului, garantate de Constituția României și de tratatele internaționale, precum dreptul la apărare și dreptul la un proces echitabil, prezumția de nevinovăție, dreptul la viață privată și inviolabilitatea secretului corespondenței.

4) Garantarea independenței judecătorilor care înfăptuiesc actul de justiție – atât față de mediul politic, dar și față de orice alte forme de presiune exercitate din partea parchetelor sau din partea serviciilor de informații.

5) Garantarea independenței procurorilor în instrumentarea cauzelor, în acord cu respectarea principiului constituțional al subordonării ierarhice.

6) Răspunderea magistraților pentru reaua-credință și grava neglijență în îndeplinirea atribuțiilor pe care le au.

7) Lustrația magistraților care au fost colaboratori ai serviciilor de informații au pus în aplicare protocoalele secrete prin încălcarea Constituției și a legilor în vigoare.

8) Garantarea independenței sistemului judiciar față de orice imixtiune a serviciilor de informații.

9) Principiul celerității în instrumentarea și soluționarea cauzelor penale și civile.

10) Principiul meritocrației și al probității morale și profesionale în promovarea magistraților în funcțiile superioare din sistemul judiciar.