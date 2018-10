Doliu în România. A murit ”îngerul copiilor”

Doctorul Marin Burlea, supranumit ”îngerul copiilor”, a murit vineri dimineață la Institutul Regional de Oncologie Iasi.

Vineri dimineață, prof. dr. Marin Burlea a incetat din viata la Institutul Regional de Oncologie Iasi. Personalitate marcanta a medicinei romanesti, prof.univ.dr. Marin Burlea impresiona prin CV-ul cu grija completat in ani de cariera, dar, mai ales, prin bunatatea si generozitatea de care a dat dovada dintotdeauna, inclusiv atunci cand, in urma cu ceva timp, dezinteresat si doar pentru ca umanitatea i-o cerea, a acceptat sa faca naveta Iasi – Tulcea pentru a se ingriji de copiii bolnavi care au ramas fara medic pediatru in oras, scrie BZI.ro.

Isi amintea, acum ceva timp, ca nu a stat prea mult pe ganduri atunci cand i s-a cerut sa-i ajute pe copilasii din Tulcea, dar nu si-a imaginat nicio clipa ca va fi atat de dificil sa gaseasca un medic pediatru care sa acorde permanenta de care pacientii au nevoie: „Din nefericire, medicii nu sunt motivati sa ramana in Romania. Aproape 25 000 de medici sunt plecati peste granite. Poate nu ne dam seama, dar e un fapt ingrijorator!”. declara la acel moment prof. univ. dr. Marin Burlea.

''A plecat un medic care a salvat mii de vieti, Prof. Univ. Dr. Marin Burlea! A plecat tata! Ma doare cand ma gandesc la anii ce vin fara el, ca mai avea multe de facut. Multumesc colegilor de la Insitutul de Oncologie Iasi pentru eforturile lor, pentru lungile nopti din ultima perioada in care sperau intr-o minune.'' a declarat fiica lui Marin Burlea, conf. dr. Anamaria Ciubara.