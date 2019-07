Doliu în fotbal! Un jucător de renume, răpus de căldură, în timp ce lucra la fermă. Avea 32 de ani

Lumea fotbalului este în doliu. Un jucător de doar 32 de ani a murit.

Fostul jucator de fotbal american Mitch Petrus a murit, la varsta de 32 de ani, din cauza caldurii.



El a fost doborat de caldura, in timp ce lucra in ferma familiei sale din Arkansas, si a murit la spital.







Petrus a reusit sa castige Super Bowl in 2012 alaturi de New York Giants, iar un an mai tarziu, s-a transferat la New England Patriots.



Conform primelor informatii din presa internationala, Petrus nu suferea de nicio boala si a fost victima caldurii.



Cluburile de fotbal american din SUA au transmis mesaje de condoleante dupa aceasta veste trista, scrie ziare.com.