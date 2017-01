Dodon: Dacă Traian Băsescu are nevoie de cetățenia moldovenească, să își depună iar dosarul

Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a afirmat că dacă Traian Băsescu are nevoie de cetățenia moldovenească, poate să își depună dosarul pentru redobândirea ei, informează Unimedia.

Cu privire la decizia de retragere a cetățeniei și la acțiunea judecătorească depusă, în replică, de Traian Băsescu, liderul de la Chișinău a spus: "Noi am menționat care au fost motivele la etapa când a fost semnat acest decret. Acum nu are decât să-și apere dreptul în instanță și nu are decât să-și depună încă o dată dosarul dacă are nevoie de cetățenia Republicii Moldova".



Igor Dodon a făcut declarația în cadrul întâlnirii cu președintele Federației Internaționale de Șah, Kirsan Iliumjinov.



Unimedia amintește că, în urmă cu o săptămână, Traian Basescu l-a dat în judecata pe președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, pentru că i-a retras cetățenia în mod 'arbitrar'. Cererea a fost depusă la Curtea Supremă.



Dodon a anunțat în data de 3 ianuarie că a semnat decretul prin care îi retrage lui Băsescu cetățenia. "Fostul președinte al României a afirmat ulterior că decizia este bazată în mare parte pe frică, întrucât noul presedinte al Republicii Moldova este speriat de faptul ă țara la cârma căreia se află se îndreaptă spre Uniunea Europeană", mai relatează Unimedia.