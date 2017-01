Dodon, atac la Iohannis: Eu nu îi spun să îl pună pe Dragnea prim-ministru

Liderul prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, i-a cerut președintelui României, Klaus Iohannis, să renunțe la declarații privind comportamentul politicienilor din Republica Moldova, relatează în pagina sa electronică portalul Deschide.md.

„Nu odată m-am adresat oficialilor români, chiar prin scrisoare oficială unde am rugat să explice atitudinea față de mișcările unioniste din Republica Moldova: Le susțineți sau nu? Eu am văzut declarații la nivel de prim-miniști din România care spuneau că trebuie să fie Unirea. Am văzut că oficialitățile din Republica Moldova tăceau la acest capitol. Am văzut declarația domnului Iohannis la întrevederea cu ambasadorii unde spune că președintele Republicii Moldova trebuie să se conducă de limitele Constituției. Vreau să-i răspund colegilor, prietenilor: Poate până acum era primit să vină mesaje la președintele Republicii Moldova cum să se comporte. Avem instituții de stat care pot da aprecieri referitor la constituționalitatea deciziilor și pașilor președinților. Eu dar nu am venit să-i spun lui Iohannis de ce nu-l pune pe Dragnea prim-ministru? Eu nu mă bag în chestiile voastre interne. Cu ce ocazie Iohannis dă aprecieri acțiunilor președintelui Republicii Moldova?”, a menționat șeful statului.

Igor Dodon a mai adăugat că stimează conducerea României, însă așteaptă ca acest fapt să fie unul reciproc. În acest sens șeful statului a mai subliniat că după Bruxelles nu exclude că va efectua vizite oficiale atât la București, cât și la Kiev.

„Am o rugăminte. Vă rog frumos să ne comportăm ca vecini, fiecare se uită în ograda lui”, a mai spus Dodon.