De ce l-a chemat Dragnea pe Mișa la raport! Document incendiar privind practicile ANAF

Preşedintele Comisiei economice din Senat, liberalul Florin Cîţu,vine cu un document incendiar privind practicile ANAF şi subordonarea acestei instituţii faţă de actuala guvernare. El a publicat miercuri, pe pagina sa de Facebook, un extras care arată că lucrătorii ANAF au avut, în 2017, ţintă suplimentară de amenzi pentru persoane fizice si juridice.

“Constat că inspectorii fiscali care controlează firmele sunt încă tributari unei mentalități de tip sovietic, de genul 'chiar dacă ești în regulă, îți găsim noi ceva!'. E inadmisibil ca inspectorii fiscali să aibă normă la amenzi, cum reiese din circulara ANAF trimisă recent către direcțiile județene de finanțe,” scrie Cîțu pe Facebook.

,,Liviu Dragnea a mintit cu nerusinare. Documentul pe care urmeaza sa vi-l prezint demonstreaza ticalosia de care Liviu si PSD sunt in stare. De un an de zile va spun de atacul asupra mediului privat. Astazi pot dovedi ca ura lui LIviu fata de mediul privat, fata de persoanele care muncesc cinstit in Romania, este nemarginita'', mai scrie liberalul.

,,Documentul este un raport anual al ANAF. La pagina 12 in acest document este dovada ca Liviu Dragnea, si PSD, desi au tot dezmintit, au inceput o vanatoare organizata in cel mai mic detaliu, inspirata din regimul sovietic, a cetatenilor si companiilor private pentru a colecta mai multi bani la buget(...),,Lucratorii ANAF.. ATENTIE AICI… au avut in 2017 tinta SUPLIMENTARA de amenzi pentru persoane fizice si juridice!!! SUPLIMENTARA- peste planul initial.Pentru 2017 tinta suplimentara pentru fiecare inspector ANAF a fost de a aduce 3.3 milione lei in plus de la persoane juridice si 650.000 lei de la persoane fizice (F8 si F9 in tabel)'', atrage atenția Cîțu.