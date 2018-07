Din nou bombardamente în Siria. Negocieri eșuate

Bombardamentele asupra sectoarelor aflate în continuare sub controlul rebelilor în sudul Siriei au fost reluate miercuri seară după anunţul insurgenţilor referitor la eşecul negocierilor cu Rusia, aliată a regimului, care încearcă să îi convingă să depună armele, relatează AFP.

Potrivit unei surse din rândul opoziţiei apropiată discuţiilor, delegaţia rusă i-a avertizat marţi pe rebeli că miercuri va fi "ultima zi" pentru negocieri şi că vor trebui să dea un "răspuns final".



Forţele regimului au lansat la 19 iunie o ofensivă pentru a elibera teritoriile controlate de insurgenţi în sudul Siriei, sector sensibil care se învecinează cu Iordania şi Înălţimile Golan în mare parte ocupate de Israel.



Adoptând o strategie ce cuprinde bombardamente sângeroase şi negocieri sub egida Moscovei, regimul preşedintelui Bashar Al-Assad a cucerit circa 30 de localităţi rebele din provincia Deraa, în special cu acorduri zise de "reconciliere" asemănătoare capitulării.



O pauză în lupte a fost instaurată în urmă cu patru zile pentru a deschide calea negocierilor dintre Rusia şi rebelii care ţin sub control sectoare din sudul ţării.



Insurgenţii au anunţat însă miercuri "eşecul" negocierilor cu reprezentanţi ai Rusiei.



'Eşec al negocierilor cu inamicul rus', a anunţat pe contul său de Twitter o celulă ce reuneşte diferite facţiuni insurgente din sud. 'Negocierile nu au dus la niciun rezultat. (...) Nu a fost fixată nicio nouă dată' pentru reluarea dialogului, a declarat purtătorul de cuvânt al celulei, Ibrahim al-Jabbawi.



"Fără negocieri sub ameninţare", a scris miercuri seară gruparea pe contul său de Twitter, pronunţându-se pentru tratative "sub egida ONU".



O sursă din cadrul opoziţiei apropiată negocierilor a făcut cunoscut că rebelii sunt dispuşi să renunţe la artileria grea, dar treptat.



Consecinţă a eşecului negocierilor: raiduri aeriene au vizat miercuri seară patru localităţi din provincia Deraa, desfăşurate de Rusia sau regim, pentru prima dată după patru zile, a informat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO)