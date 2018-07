Salata de boeuf poate fi foarte bună pentru dietă cu o singură condiţie

Nutritionistul Mihaela Bilic a explicat, pe pagina sa de Facebook, cat de buna pentru dieta poate fi traditionala salata de boeuf, însă cu o singura conditie.

“Nu conteaza daca e cu vita sau pui, conteaza cata maioneza are! Despre salata boeuf e vorba, daca nu ati ghicit. Un preparat care se vrea dietetic prin definitie (salata!) poate deveni o bomba calorica atunci cand are maioneza din belsug. Maioneza inseamna ulei si fiecare lingura de ulei inseamna 100 cal, indiferent de sortiment. Cand e vorba de maioneza puteti socoti 80 cal pentru fiecare lingura, adica echivalentul unei felii de paine.

Salata boeuf (fie ea si cu pui sau curcan in loc de vita) este un preparat de sezon care aduce laolalta legumele si carnea fierte, muraturile si mazarea. Din punct de vedere nutritional este un aliment complet, care contine toate categoriile de nutrienti: glucide, proteine si lipide. Singura mentiune este sa fiti zgarciti cu maioneza, ea trebuie doar sa lege ingredientele, nu sa le acopere. In felul acesta portia corecta de salata boeuf inseamna 2-3 linguri si doar 300 cal, un aperitiv delicios pentru zilele de sarbatoare” a scris Mihaela Bilic pe Facebook, potrivit one.ro.

La prepararea maionezei se utilizeaza urmatoarelor ingrediente de baza: uleiuri vegetale rafinate, praf de oua, sare, zahar, mustar, produse lactate, aditivi alimentari. Daca se alege galbenusul, continutul acestuia in produsul finit trebuie sa fie de minimum 2,8 %. Maioneza din comert are totusi si un avantaj, acela ar fi ca are in compozitie praf de oua, provenit din oua pasteurizate, deci este un produs mai sigur in ceea ce priveste contaminarea microbiologica in comparatie cu cea preparata in casa. Pregatirea maionezei in casa presupune folosirea oualor proaspete, de multe ori crude, iar galbenusul crud poate avea Salmonella, o bacterie care da toxiinfectii alimentare.

Maioneza preparata in casa, de regula, se realizeaza din mai multe oua si mai mult ulei vegetal. Galbenusul are in compozitie fosfor, usor asimilat de organism si care reprezinta un tonic cerebral. Contine fier, care previne anemia, calciu, vitaminele A, D si o parte dintre vitaminele complexului B. Dar, galbenusul are mult colesterol, de aceea nu trebuie sa exageram cu consumul. Datorita continutului mare de grasimi aduce multe calorii, maioneza pregatita in varianta clasica fiind nerecomandata persoanelor care sunt la dieta si vor sa slabeasca.