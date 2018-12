Dieta lui Fuego. Cum a slăbit cântăreţul 15 kilograme

Artistul a slăbit 15 kg cu ajutorul merelor.

Nu a mâncat doar mere, dar acesta a fost alimentul principal din alimentaţia sa. A mai consumat şi lactate slabă şi multe alte legume.



„Am slăbit 15 kilograme cu ajutorul merelor şi vă recomand să mâncaţi cât mai multe mere în cura de slăbire, pentru că merele nu au atât de mult zahăr. Orice fruct aţi mânca vă îngrăşaţi. Fructele au zaharuri, conţin zahăr, merele în schimb, sunt chiar indicate în curele de slăbire. Între mese am mâncat numai măr, afine şi zmeură. Spre exemplu, când am filmat pentru noua mea emisiune de la TVR 2, am purtat o haină de acum 7 ani, realizată de doamna Doina Levintza, care nu-mi venea şi pe care nu am mai purtat-o de atunci, din motive lesne de înţeles. Mi-am dat seama acum că se poate orice, atât timp cât vrei şi cât poţi să vezi dincolo de pofte!”, a mărturisit Fuego, scrie clickpentrufemei.ro.