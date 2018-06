Dieta grasă creşte riscul de cancer la sân

Din ce in ce mai multe descoperiri in legatura cu boala care afecteaza din ce in ce mai multe femei din intreaga lume sunt facute si acest lucru ajuta foarte mult la combaterea acestei boli.

Este vorba despre cancerul la san, o boala care inrobeste din ce in ce mai multe femei si care are urmari tragice. In ciuda faptului ca au fost inventate o serie de teste care prezic aparitia cancerului la san, nu este de ajuns pentru a preveni aceasta boala.



Studii recente efectuate in Statele Unite ale Americii arata ca putem preveni riscul de aparitie de cancer la san si printr-o alimentatie echilibrata.



In primul rand, se pare ca ar trebui sa renuntam la dietele bogate in grasimi. Potrivit crecetatorilor, femeile care au o dieta predominant grasa si care sunt predispuse sa devina obeze sufera de crestere anormala a sanilor, lucru care duce la tesutului adipos anormal. Acesta din urma poate sa cauzeze cancer la san, scrie lyla.ro.