Dieta cu sâmburi de măsline te ajută să slăbeşti rapid. Iată cât de simplu se ţine!

Dieta cu samburi de masline este o metoda simpla si rapida de eliminare a kilogramelor nedorite. In plus, mai ofera si alte beneficii importante organismului, asa ca nu ar mai trebui sa consideri samburii inutili de acum incolo.

Obisnuiai sa indepartezi samburii de masline si sa ii arunci la finalul mesei? Ai facut o greseala, dar o poti repara pe viitor. Citeste in continuare cum trebuie urmata dieta cu samburi de masline, ce beneficii are si in ce moduri mai poti sa folosesti samburii.

Dieta cu samburi de masline este un adevarat aliat in razboiul dus impotriva kilogramelor nedorite. Exista doua variante prin care poti profita de efectele pozitive ale acestei metode inedite. Prima varianta propune inghitirea zilnica, in fiecare dimineata, a trei samburi de masline pe stomacul gol. Acestia vor reduce senzatia de foame, tinand poftele culinare la distanta si vor regla nivelul de aciditate din stomac. In plus, se mai poti inghiti un sambure de masline seara, daca nu reusesti sa rezisti tentatiei de a consuma o masa bogata.

Alte moduri in care poti sa folosesti samburii de masline

Chiar daca inchei cu succes dieta cu samburi de masline, nu inseamna ca nu mai poti sa profiti de beneficiile acestora. Spre exemplu, poti sa pui pudra de samburi de masline intr-un pahar cu apa calduta si sa o bei in fiecare dimineata, pe stomacul gol. Pune in aplicare acest truc in perioadele in care te simti lipsita de energie. Iti vei capata rapid vitalitatea si pofta de viata. Pudra de samburi de masline te poate ajuta si sa obtii o piele mai frumoasa. O poti combina cu suc de lamaie proaspat stors si cu ulei de migdale dulci ori cu iaurt. Tine masca pe fata timp de 10 minute, dupa care spala-te bine. Vei avea pielea mai curata, mai fina si mai stralucitoare la final. De asemenea, mai poti sa prepari un ceai pe baza de samburi de masline. Toaca-i grosier, dupa care pune-i in apa clocotita si lasa-i la infuzat timp de 10-15 minute. Aceasta licoare are efect pozitiv asupra nivelului crescut al glicemiei.