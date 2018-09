Adevărul despre proteine pe care niciun medic nu îl spune!

Dieta cu proteine: Proteinele reprezinta unul dintre nutrientii esentiali pentru buna functionare a organismului, pe langa carbohidrati si lipide.

Dieta cu proteine: Care sunt cele mai bune surse de proteine si cat ar trebui sa consumam zilnic pentru a obtine o silueta de invidiat si o sanatate de fier?

Iata o serie de adevaruri despre proteine pe care trebuie sa le stii daca vrei sa ai o alimentatie sanatoasa si sa-ti intri in forma!

Dieta cu proteine: Cate grame de proteine ar trebui sa consumi zilnic

In medie, alimentatia unui barbat adult trebuie sa contina 50 de grame de proteine pe zi, in timp ce alimentatia unei femei ar trebui sa fie compusa din 46 de grame de proteine. Pe de alta parte, un baiat adolescent necesita 52 de grame de proteine pe zi, pentru ca are musculatura in formare, in timp ce un copil trebui sa consume doar 10 grame. Pentru un calcul mai riguros al aportului de proteine pe zi, poti sa tii cont de urmatoare regula medicala: la fiecare 9 kilograme este nevoie de 8 grame de proteine.

Dieta cu proteine: Varianta de meniu ofera 50 de grame de proteine

85 de grame de pui contin 21 de grame de proteine, doua oua mari au 13 grame de proteine, doua linguri de unt de alune are 8 grame de proteine si inca 220 de mililitri de iaurt iti aduc inca 8 grame de proteine. Aceste produse alimentare ar trebuie acompaniate, pe parcursul zilei, cu legume si fructe, dar si cu cereale integrale.

Dieta cu proteine: Echivalentul aportului caloric pe zi aferent proteinelor

Intre 10% si 35% din aportul caloric pe zi ar trebui sa provina din proteine. Procentul variaza in functie si de greutatea corporala a persoanei, dar si de cat efort fizic depune pe zi. Spre exemplu, o persoana care face miscare zilnic trebuie sa aiba un aport proteic mai mare decat una sedentara, asadar si procentul de calorii aferent proteinelor este mai mare.

Dieta cu proteine: O dieta bogata in proteine ajuta la slabit

Multe persoane se ingrasa pentru ca mananca prea mult carbohidrati si grasimi si prea putine proteine. Dietele bogate in proteine ajuta la slabit si sunt relativ usor de tinut, caci alimentele proteice ofera o senzatie mai indelungata de satietate, proteinele fiind mai lent digerabile.

Dieta cu proteine: Totusi, excesul de proteine strica

Un regim alimentar din care 30% inseamna proteine este un regim alimentar sanatos, atata timp cat restul de 20% consta in grasimi bune, iar ceilalti 50% in carbohidrati cu eliberare treptate. Insa prea multe proteine pot dauna organismului, cu atat mai mult cu cat principala sursa proteica din alimentatie este carnea. Prea multe proteine din carne pot duce la cresterea colesterolului si la aparitia bolilor de inima, precum si a problemelor renale.

Dieta cu proteine: Corpul uman nu depoziteaza proteine

Doar grasimea se depoziteaza, proteine nu! Si nici carbohidratii. Odata introdusi in organism, proteinele sunt folosite “pana la ultima picatura”. Motivul? Corpul unam descompune in permanenta proteinele si le inlocuieste cu altele, din acest motiv este necesar un aport zilnic din acest nutrient esential.

Dieta cu proteine: Poti sa-ti ajuti masa musculara sa creasca consumand proteine dupa antrenament

Daca faci sport si scopul tau este sa-ti cresti masa musculara, este indicat sa mananci alimente bogate in proteine imediat dupa workout, caci acestea ajuta la refacerea tesutului muscular si la marirea lui.